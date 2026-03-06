Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MigraciónTiempo en TenerifeDragos en TenerifeRobos en viviendas de TenerifeTerremotos en el TeideKits de emergéncia por riesgo volcánico
instagramlinkedin

Puertos de Tenerife licita las obras de cierre del muelle de Ribera del puerto de Granadilla

El presupuesto supera los 39 millones de euros y el plazo de ejecución es de 20 meses

Puerto de Granadilla, archivo.

Puerto de Granadilla, archivo. / E. D.

Efe

Santa Cruz de Tenerife

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha sacado a concurso las obras de cierre y habilitación del muelle de Ribera del puerto de Granadilla, una actuación destinada a culminar la línea de atraque prevista en esta infraestructura y avanzar en el desarrollo operativo del recinto portuario.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 39.311.011,62 euros, IGIC incluido, y un plazo de ejecución de 20 meses.

La obra cuenta con financiación europea en un 85% a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027, según ha informado este viernes la Autoridad Portuaria.

Trabajos

Los trabajos permitirán la construcción de los 543,3 metros de longitud que faltaban para concluir los 1.045 metros del muelle de Ribera y se ejecutarán mediante once cajones de hormigón de 48,25 metros de largo.

Sobre los cajones se instalarán conducciones para instalaciones como telecomunicaciones, baja tensión, agua y alumbrado, así como la obra civil necesaria para la eventual instalación de un futuro sistema de suministro eléctrico a buques (OPS).

Según la Autoridad Portuaria, completar el muelle de Ribera permitirá además la generación posterior de una explanada anexa de en torno a 30 hectáreas de superficie, infraestructura necesaria para facilitar la implantación de nuevas actividades logísticas y portuarias y dotar al puerto de servicios propios de una instalación plenamente operativa.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, ha señalado que "la falta de finalización del puerto condiciona actualmente la disponibilidad de atraques y limita su operatividad".

Presentación de ofertas

La licitación se tramitará mediante procedimiento abierto y las ofertas deberán presentarse de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde se publicará la documentación correspondiente junto con el anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Si los plazos avanzan según lo previsto, el procedimiento podría culminar con la adjudicación de los trabajos el próximo mes de septiembre.

La licitación de estas obras ha sido posible tras la autorización emitida por el Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero, al superar el presupuesto de los trabajos los doce millones de euros.

Noticias relacionadas y más

Las obras están incluidas en el plan de inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, consensuado con Puertos del Estado.

TEMAS

  1. La Aemet prevé que la lluvia y las heladas sigan afectando a Tenerife este jueves
  2. La Lotería Nacional reparte suerte en Tenerife: primer y segundo premio en diferentes municipios
  3. El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
  4. La borrasca Regina coge fuerza durante la noche y deja una fuerte nevada sobre el Teide
  5. La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
  6. El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
  7. La excavación de La Carnicería equivale a un edificio de cinco pisos
  8. La Aemet avisa: las rachas de viento podrían superar este domingo los 90 km/h en Tenerife

La estrella internacional Greeicy llega al Tenerife Cook Music Fest

La estrella internacional Greeicy llega al Tenerife Cook Music Fest

El drago, emblema de Canarias: un repaso por los ejemplares monumentales de Tenerife

El drago, emblema de Canarias: un repaso por los ejemplares monumentales de Tenerife

Puertos de Tenerife licita las obras de cierre del muelle de Ribera del puerto de Granadilla

Puertos de Tenerife licita las obras de cierre del muelle de Ribera del puerto de Granadilla

El PSOE pide a Rosa Dávila que exija a Calatrava asumir el coste de reparación del Auditorio

El PSOE pide a Rosa Dávila que exija a Calatrava asumir el coste de reparación del Auditorio

Avance en la reparación del Auditorio de Tenerife: Santiago Calatrava remite el proyecto al Cabildo

Avance en la reparación del Auditorio de Tenerife: Santiago Calatrava remite el proyecto al Cabildo

¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Arranca el Carnaval Internacional de Los Cristianos: conoce todos los actos

Arranca el Carnaval Internacional de Los Cristianos: conoce todos los actos

Continúan los terremotos en el Parque Nacional del Teide: registrados 65 seísmos en las últimas horas

Continúan los terremotos en el Parque Nacional del Teide: registrados 65 seísmos en las últimas horas
Tracking Pixel Contents