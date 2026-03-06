Puertos de Tenerife licita las obras de cierre del muelle de Ribera del puerto de Granadilla

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha sacado a concurso las obras de cierre y habilitación del muelle de Ribera del puerto de Granadilla, una actuación destinada a culminar la línea de atraque prevista en esta infraestructura y avanzar en el desarrollo operativo del recinto portuario.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 39.311.011,62 euros, IGIC incluido, y un plazo de ejecución de 20 meses.

La obra cuenta con financiación europea en un 85% a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027, según ha informado este viernes la Autoridad Portuaria.

Trabajos

Los trabajos permitirán la construcción de los 543,3 metros de longitud que faltaban para concluir los 1.045 metros del muelle de Ribera y se ejecutarán mediante once cajones de hormigón de 48,25 metros de largo.

Sobre los cajones se instalarán conducciones para instalaciones como telecomunicaciones, baja tensión, agua y alumbrado, así como la obra civil necesaria para la eventual instalación de un futuro sistema de suministro eléctrico a buques (OPS).

Según la Autoridad Portuaria, completar el muelle de Ribera permitirá además la generación posterior de una explanada anexa de en torno a 30 hectáreas de superficie, infraestructura necesaria para facilitar la implantación de nuevas actividades logísticas y portuarias y dotar al puerto de servicios propios de una instalación plenamente operativa.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, ha señalado que "la falta de finalización del puerto condiciona actualmente la disponibilidad de atraques y limita su operatividad".

Presentación de ofertas

La licitación se tramitará mediante procedimiento abierto y las ofertas deberán presentarse de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde se publicará la documentación correspondiente junto con el anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Si los plazos avanzan según lo previsto, el procedimiento podría culminar con la adjudicación de los trabajos el próximo mes de septiembre.

La licitación de estas obras ha sido posible tras la autorización emitida por el Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero, al superar el presupuesto de los trabajos los doce millones de euros.

Las obras están incluidas en el plan de inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, consensuado con Puertos del Estado.