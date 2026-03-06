El PSOE pide a Rosa Dávila que exija a Calatrava asumir el coste de reparación del Auditorio

El grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha exhortado este viernes a la presidenta de la corporación, Rosa Dávila, a que exija al arquitecto Santiago Calatrava a hacerse cargo del coste de las obras de reparación del Auditorio Adán Martín.

El PSOE ha reaccionado de esta manera tras conocer un comunicado difundido por el Cabildo de Tenerife en el que señala que iniciará las obras de reparación del Auditorio una vez haya estudiado la propuesta remitida por Calatrava, que recibió el pasado 6 de febrero.

El grupo Socialista ha indicado que la corporación "ha anunciado esto mismo en numerosas ocasiones y lo vuelve a hacer tras publicarse declaraciones del portavoz, Aarón Afonso", en las que aludía a los desperfectos del edificio.

"Resulta llamativo que el gobierno del Cabildo evite mencionar el acuerdo que adoptamos en el consejo de gobierno en junio de 2022, cuando desde el anterior mandato se concedió a Santiago Calatrava un plazo de 19 meses para presentar el proyecto de rehabilitación del Auditorio. Ese plazo finalizaba en enero de 2024", ha apostillado.

Por eso sorprende que ahora la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, pretenda presentar como un éxito el hecho de que ese proyecto llegue con más de dos años de retraso, lo que evidencia esta situación es que la gestión del Cabildo en este asunto no está siendo lo suficientemente diligente para resolver un problema que afecta a uno de los principales símbolos culturales de Tenerife, ha indicado Afonso.

Si efectivamente el proyecto ya ha sido presentado, lo que corresponde ahora es que el Cabildo aclare varias cuestiones fundamentales y primero, cuándo está previsto que se apruebe definitivamente ese proyecto, ha continuado el portavoz socialista, para quien sobre todo "lo más importante es saber cuándo comenzarán realmente las obras de rehabilitación del Auditorio de Tenerife".

Y también "es imprescindible conocer cuál será el coste de esas obras y quién tendrá que asumirlo finalmente: si el propio Cabildo o el arquitecto responsable del proyecto", ha considerado Afonso.

El grupo Socialista, ha añadido, exige claridad y responsabilidad desde el mandato anterior "y seguimos haciéndolo ahora, porque lo que Tenerife necesita no son anuncios, sino soluciones concretas y plazos claros para resolver definitivamente los problemas del Auditorio".