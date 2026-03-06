Los Premios Anillos de Oro reciben más de 850 candidaturas para su primera edición

El Círculo de Profesionales de las Series Españolas anuncia que, una vez finalizado el plazo para la inscripción de series, y habiendo realizado las pertinentes comprobaciones y validaciones, se han recibido y aceptado un total de 853 candidaturas, por parte de 93 series y 5 Film Commissions, para las 23 categorías que se premiarán en la I edición de los Premios Anillos de Oro.

Organizados por el Círculo de Profesionales de las Series Españolas, con el apoyo del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo, esta primera edición de los Premios Anillos de Oro ha recibido la inscripción de, concretamente, 74 series de producción española, 8 latinoamericanas, y 11 internacionales, de multitud de plataformas y cadenas, como Movistar Plus+, Atresmedia, Prime Video, RTVE, HBO Max, Mediaset, Filmin, Netflix, Disney+, SkyShowtime, AMC+, Apple TV + o BBC.

Primera fase de votación

Estos 93 trabajos seriéfilos pasan a una primera fase de votaciones, que en el mes de mayo tendrá, como resultado, el anuncio de las 3 finalistas por categoría que acudirán el 20 de junio, en Santa Cruz de Tenerife, a la "gran fiesta de la familia de las series españolas": la primera edición de los Premios Anillos de Oro, en la que, en total, serán 23 los galardones que se otorguen por votación.

Las candidaturas de series españolas recibidas para optar a esos premios se dividen de la siguiente manera: 67 para Mejor Intérprete de Reparto; 58 para Producción Ejecutiva; 54 para Actriz Protagonista; 52 a Mejor Fotografía; 51 para Mejor Actor Protagonista, Mejor Guion Original y Mejor Edición o Montaje; 50 en Mejor Dirección de Producción; 46 recibidas para Mejor Dirección de Arte; 43 tanto en Mejor Sonido como Mejor Música; 42 en Mejor Ficción Dramática, Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje y Peluquería; 38 para Mejor Casting; 33 para Mejor Intérprete Revelación; 29 en Mejor Postproducción y Recursos Digitales; y 16 para las categorías de Mejor Serie de No Ficción y Mejor Serie de Ficción Comedia.

Nuevas categorías

Además, los Premios Anillos de Oro amplían su horizonte desde su primera edición, con los galardones a Mejor Serie Latinoamericana y Mejor Serie Internacional. Concretamente, Estados Unidos, Reino Unido, Chile, México, Letonia, Islandia, Venezuela, Colombia, Dinamarca, Suecia y Argentina son los países que llegan a los Premios para luchar por estar presentes en las categorías mencionadas. Exactamente, llegan a esta primera fase de votaciones con The Walking Dead: Daryl Dixon; Little Disasters; Bookish; Reunion; Reykjavík Fusion; Secrets; Soviet Jeans; True love; What it feels like for a girl; 50 segundos: Canserbero: vida y muerte; El caso Fernando Báez Sosa; Baby Bandito II; El dentista; El novicio rebelde; Faithless; Familia de medianoche; LeBaron, Muerte en la Tierra Prometida; y Los mil días de Allende.

A ello se suma, y especial mención merece también, el novedoso premio a la Mejor Film Commission/Film Office española del año, a la que optan en esta primera fase de votaciones la Film Madrid Region; Rías Baixas Film Commission; Sevilla Film Office; Alcalá Film Office y Andalucía Film Commission.

Primera fase de de votación

Una vez anunciadas las series candidatas, los miembros del Círculo de Profesionales de las Series Españolas son los encargados de votar a los proyectos que se alzarán con cada uno de los premios. Este proceso de votación finalizará el día 24 de abril, anunciándose las tres series finalistas de cada categoría a inicios de mayo, para abrir, tras ello, una nueva fase de votación.

Aquellos profesionales de las series que así lo deseen pueden formar parte de este Círculo, que en la actualidad cuenta ya con más de 300 miembros, inscribiéndose en el mismo de manera totalmente gratuita antes del 27 de marzo, para así tener la oportunidad de participar en los procesos de votaciones de esta primera edición. Toda la información para formar parte de CPSE, cuya principal requisito es el estar ligado al mundo seriéfilo habiendo participado en al menos 2 series a lo largo de su trayectoria, puede ser consultada en la web de Círculo: circuloprofesionalseries.com.