Multas de 200 euros y pérdida de 4 puntos: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños por este gesto habitual hacia los peatones
La DGT recuerda a los conductores la importancia de respetar a los peatones
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado en sus redes sociales un mensaje para concienciar a los conductores donde recuerda que "antes de ser conductor, ciclista o pasajero… eres peatón". Además, hace hincapié en la importancia de respetar siempre al peatón.
Multas a los conductores por no respetar un paso de peatones
Cruzar el paso de peatones es una acción cotidiana, pero la realidad es que en muchas ocasiones los conductores no respetan las normas de tráfico. La DGT insiste en que los peatones tiene prioridad y no respetarla conlleva sanciones económicas graves.
Saltarse un paso de cebra se considera una infracción grave. Los conductores se enfrenta a multas de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir. Sin embargo, esta norma no solo afecta a los vehículos. Los usuarios de patinetes eléctricos o bicicletas están obligados a respetar los pasos de peatones, por lo tanto, deben bajarse y cruzarlos caminando.
Cuándo tiene el peatón prioridad
El artículo 65 del Reglamento General de Circulación establece que los conductores deben ceder siempre el paso a los peatones en las siguientes situaciones:
- En los pasos para peatones debidamente señalizados
- Cuando vayan a girar para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso marcado
- Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal
- En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados, los conductores tienen la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas
Cómo debe actuar el conductor al acercarse a un paso de cebra
La DGT es claro y explica a los conductores cómo deben actuar cuando se acerquen a un paso de peatones:
- En primer lugar, el conductor debe reducir la velocidad y detenerse si es necesario.
- Si un peatón está cruzando o manifiesta intención de hacerlo, el vehículo debe detenerse al completo para ofrecerle el paso
- La atención es fundamental en estas situaciones, ya que en calles estrechas, zonas urbanas concurridas o muchos carriles, el peatón puede no quedar visible para el conductor.
Los peatones también reciben sanciones
Aunque el foco se pone en los conductores, los peatones también deben cumplir las normas. Cruzar fuera de los pasos habilitados, hacerlo de forma imprudente o ignorar los semáforos puede conllevar sanciones económicas, además de poner en riesgo tu propia seguridad.
Tráfico insiste en que la clave es la prevención y un simple gesto como frenar a tiempo, cruzar por el lugar establecido o dejar el teléfono guardado durante un minuto puede salvar vidas.
- La Aemet prevé que la lluvia y las heladas sigan afectando a Tenerife este jueves
- El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
- La borrasca Regina coge fuerza durante la noche y deja una fuerte nevada sobre el Teide
- La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
- El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
- La excavación de La Carnicería equivale a un edificio de cinco pisos
- La Aemet avisa: las rachas de viento podrían superar este domingo los 90 km/h en Tenerife
- La Aemet avisa: el viento podrá superar los 100 kilómetros por hora mañana viernes en Tenerife