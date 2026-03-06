La Lotería Nacional reparte suerte en Tenerife: primer y segundo premio en diferentes municipios
El primer premio cayó en Icod de los Vinos y el segundo en Los Realejos
El sorteo de la Lotería Nacional del jueves 5 de marzo ha dejado una gran alegría en Canarias, con dos de los principales premios del día repartidos entre Tenerife y Gran Canaria. El primer premio, correspondiente al número 27188, ha sido vendido en varias localidades españolas, destacando Santa Bárbara, en el municipio tinerfeño de Icos de los Vinos.
Además de en Tenerife, este primer premio también se ha vendido en administraciones de las provincias de Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Girona, Jaén, Lleida, Madrid y Sevilla.
Tenerife también ha celebrado el segundo premio, correspondiente al número 34703, que ha tocado en Los Realejos. En Gran Canaria lo han disfrutado en Santa Lucía de Tirajana y en Las Palmas de Gran Canaria. A nivel nacional, el segundo premio también ha tocado en Sevilla, Vizcaya, A Coruña, Cádiz, Barcelona, Álava y Pontevedra.
