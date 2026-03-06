La estrella internacional Greeicy llega al Tenerife Cook Music Fest

La estrella multiplatino Greeicy, nominada al Latin Grammy y una de las artistas más influyentes de su generación, debutará en el Tenerife Cook Music Fest el 17 de julio como una de las máximas representantes del nuevo sonido latino. Conocida tanto por su poderosa voz como por su magnética presencia en el escenario, la artista colombiana promete conquistar el escenario de la capital tinerfeña.

La presencia de Greeicy en Tenerife marca un hito en su carrera al tratarse de su primer concierto en Canarias. La estrella colombiana desembarca en el archipiélago con una propuesta escénica de primer nivel internacional, definida por un ambicioso despliegue coreográfico y una producción visual de vanguardia. El espectáculo promete una experiencia inmersiva donde Greeicy fusionará su voz con el pop y los ritmos urbanos que la han consolidado en la cima de las listas de éxitos.

Un espectáculo de proyección internacional

Con múltiples nominaciones a los Latin Grammy, Greeicy ha logrado que canciones como Más fuerte, Los besos o Destino acumulen cientos de millones de reproducciones. Su participación en el Tenerife Cook Music Fest es una cita ineludible para sus seguidores en Canarias y convierte al festival en un punto de encuentro para los amantes de la música en vivo.

Este concierto será uno de los platos fuertes de la programación del viernes 17, ofreciendo al público una oportunidad única de disfrutar en directo de una artista internacional de gran nivel. Cabe destacar, que Greeicy se suma a uno de los carteles de mayor impacto internacional junto con Don Omar, Chayanne, Myke Towers, Lola Índigo, Farruko, entre otros grandes artistas.

Sobre el festival y la venta de entradas

El Tenerife Cook Music Fest se desarrollará los días 16, 17 y 18 de julio de 2026 en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, una experiencia integral que combina grandes directos internacionales con lo mejor de la gastronomía de km0. Toda la información y venta de entradas está disponible en la página web oficial del festival cookmusicfest.es.

Este evento cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.