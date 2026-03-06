Una escuela tinerfeña, premiada internacionalmente por el rendimiento lector de sus estudiantes

El Colegio Santo Domingo de Güimar ha sido reconocido por su rendimiento en comprensión lectora y competencia lingüística en español. Concretamente, el centro ha sido premiado por su desempeño en la plataforma de lectura interactiva Fiction Express, donde los estudiantes co-crean novelas con autores reconocidos mientras trabajan las macrohabilidades lingüísticas.

El Santo Domingo lidera un ránking de más de 9.000 centros educativos de todo el mundo. La acompañan en la parte más alta de esta clasificación la Saint Patrick’s English School (San Sebastián), la Escola Pia de Balaguer, el IES Tubalcaín (Aragón) y el Colegio Padre Damián de Barcelona.

Las escuelas han sido premiadas en base a una rúbrica que analiza el grado de profundización en el uso de las funcionalidades de la plataforma: lectura, reseñas y foro activo, pasando por todos los elementos de comprensión, evaluación y análisis de datos de rendimiento del alumnado.

Colegio Santo Domingo de Güímar. / E. D.

El centro tinerfeño, uno de la media docena de escuelas del archipiélago que utilizan la plataforma, fue reconocido este jueves 19 de febrero en una gran gala celebrada en la Casa Rius de Barcelona, en presencia de autoridades y representantes del sector educativo, cultural y empresarial catalanes, estatales y de otros territorios donde se utiliza la plataforma.

Sobre Fiction Express

Fiction Express es un proyecto de impacto educativo con sede en Barcelona. Durante cinco semanas, cada viernes, la plataforma publica un nuevo capítulo de cada libro en función de la continuación que votan los lectores. Estos interactúan con el autor a través de un foro en el que reflexionan sobre la trama y su temática central.

De la lectura y cocreación se derivan diversas propuestas pedagógicas para los docentes: un cuestionario, proyectos vinculados a los libros que trabajan competencias transversales y todas las dimensiones de la lengua (escritura, oralidad, etc.), así como ejercicios de vocabulario y comprensión lectora de cada capítulo. Una vez co-creado el libro, los estudiantes pueden votar su valoración, de donde salen los ganadores de los premios anuales Fiction Express.

Autores reconocidos de literatura juvenil en catalán, castellano e inglés participan de forma recurrente en el proyecto, co-creando novelas con los lectores. Destacan Francesc Miralles, Arturo Padilla, Maite Carranza o Pedro Ramos.