Enjambres sísmicos y preparación volcánica: lo que debes incluir en tu kit de supervivencia ante una erupción del Teide

En los últimos días, el Teide ha registrado varios terremotos, incluyendo una docena de temblores en apenas unas horas. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha alertado sobre el regreso de los enjambres sísmicos que azotaron la región durante el mes de febrero, lo que plantea un recordatorio urgente de la actividad volcánica en Tenerife. Aunque los enjambres sísmicos no siempre preceden una erupción, representan un indicio de que el volcán sigue siendo una potencial amenaza para las comunidades cercanas.

Ante la posibilidad de una erupción, las autoridades insisten en que la preparación es clave para mitigar los efectos de cualquier desastre natural. En este contexto, contar con un kit de emergencia bien surtido puede ser la diferencia entre una evacuación exitosa y una crisis de última hora.

El kit de emergencia volcánico: ¿qué incluir?

Un kit de emergencia volcánico debe contener todo lo necesario para sobrevivir en caso de una evacuación por erupción. Según los expertos, es crucial que cada familia tenga a mano suministros esenciales, especialmente si se encuentra en una zona de alto riesgo como el área del Teide.

Alimentos y agua son lo más básico. Los expertos recomiendan almacenar al menos un galón de agua por persona por día durante al menos tres días, junto con alimentos no perecederos como barras energéticas, productos enlatados y comidas deshidratadas. Estos son imprescindibles para asegurar que las personas tengan suficiente energía mientras esperan ayuda o se trasladan a un refugio.

Otro artículo fundamental en el kit son los primeros auxilios. Esto incluye vendajes, antisépticos y cualquier medicamento necesario. Además, se recomienda tener a mano mascarillas o respiradores N95 para protegerse de la inhalación de partículas finas de ceniza volcánica, que son altamente dañinas para los pulmones.

En cuanto a refugio y calor, las mantas de supervivencia son esenciales, ya que pueden ayudar a mantener el calor corporal en un entorno frío o si se pierde electricidad. También es recomendable tener linternas y radios a pilas para mantenerse informado de las últimas actualizaciones durante la evacuación.

Ppreparación en situaciones de crisis

En un contexto como el de Tenerife, donde la actividad volcánica sigue siendo una amenaza constante, la preparación se convierte en la principal herramienta de seguridad. Además de los suministros básicos, es importante tener a mano documentos importantes como identificaciones, pólizas de seguros y registros médicos, que deberían estar almacenados en carpetas resistentes al agua o en copias digitales.

Con los enjambres sísmicos de vuelta en el Teide, las autoridades han recordado que la información y la formación son elementos clave para la tranquilidad de la población. Tener un plan de evacuación claro, conocer las rutas de escape y tener un kit listo son acciones sencillas que pueden marcar la diferencia en un momento de emergencia.

Registro de terremotos. / IGN

La respuesta emocional y el refugio ante el caos

El fenómeno de los enjambres sísmicos, aunque no siempre conduce a una erupción, genera ansiedad y estrés en los residentes cercanos. Para muchos, la preparación no solo es una necesidad práctica, sino también un refugio emocional ante la incertidumbre. Saber que se cuenta con los recursos necesarios para enfrentar una posible emergencia puede brindar una sensación de control y seguridad en medio del caos.

Este refugio emocional es aún más crucial en un contexto global lleno de incertidumbre, como el actual. Tener un kit de emergencia no solo protege físicamente a las personas, sino que también contribuye a reducir la ansiedad frente a lo desconocido. La prevención y la preparación son las mejores estrategias para garantizar que, ante cualquier eventualidad, la población pueda reaccionar de manera efectiva y con la menor cantidad de riesgos posibles.