Detienen al presunto autor de un robo de dieciséis anillos de oro blanco en el sur de Tenerife
El detenido cuenta con antecedentes penales y el robo estaba valorado en más de nueve mil euros
Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor del robo de 16 anillos de oro blanco, valorados en 9.159,81 euros, en una joyería de un centro comercial de Adeje, en la isla de Tenerife.
Los hechos tuvieron lugar en el interior de un centro comercial de Adeje, cuando la persona detenida, aprovechando que los empleados estaban ocupados atendiendo a otros clientes, se acercó al stand de exposición de joyas sustrayendo una bandeja completa con 16 anillos de oro blanco, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.
Durante la investigación, los agentes realizaron diversas gestiones, comprobando cómo en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad se podían observar los hechos.
Con antecedentes policiales
Como resultado de las actuaciones, se registró el empeño de una de las joyas sustraídas, que podría coincidir con uno de los anillos del lote hurtado días antes. Finalmente, esta fue reconocida por su propietario y los agentes pudieron identificar a un hombre de 38 años de edad como presunto autor, al que le constan antecedentes policiales, en su mayoría, por delitos contra el patrimonio.
En febrero, los agentes responsables de la investigación reconocieron al investigado cuando se encontraba detenido en dependencias policiales por otro hecho distinto.
Tras realizar las comprobaciones oportunas, y en coordinación con la autoridad judicial competente, se procedió a la tramitación de las diligencias y a su detención por el hurto investigado.
El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
