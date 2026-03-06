Más control y seguridad en La Nea, Tabaiba y Radazul

Las zonas de baño de Tabaiba, Radazul y La Nea contarán con el servicio de socorrismo de lunes a domingo durante Semana Santa y el verano, contando con el apoyo de una moto acuática y una ambulancia. El Ayuntamiento de El Rosario lo adjudicó para los próximos dos años y por 278.290 euros a la Plataforma de Actividades Acuáticas y Socorrismo, que lleva más de una década desarrollando proyectos por toda la geografía de Canarias.

La empresa adjudicataria incorpora mejoras al contrato como la realización de campañas de sensibilización sobre riesgos asociados a las actividades acuáticas y a la exposición excesiva al sol, así como el incremento de medios materiales con la presencia de camillas de rescate tipo nido para la dotación de cada vehículo adscrito al servicio, un colchón de vacío para la sujeción de personas accidentadas y dos señales identificadoras de riesgos para su colocación en la arena, en la que se indicarán distintos riesgos casuales que puedan surgir según las condiciones del mar.

Asimismo, la empresa prestará un servicio adaptado para atender a personas con diversidad funcional con el objetivo de garantizar la igualdad de acceso y disfrute de los espacios públicos, en cumplimiento de los principios de no discriminación y accesibilidad universal.

Con la denominación formal Vigilancia, salvamento, socorrismo, primeros auxilios y atención a personas con diversidad funcional en las playas y zonas de baño del municipio, este contrato "es fundamental para garantizar la seguridad y la protección de los usuarios de nuestra costa, asegurando una respuesta inmediata ante posibles situaciones de emergencia".

Así lo destaca el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, quien destaca el hecho de que, pese a que los municipios con una población inferior a 20.000 habitantes no tienen la obligación legal de prestar este servicio, "desde el Ayuntamiento asumimos esta contratación con fondos propios por responsabilidad y con la intención de prestar un servicio de calidad durante la época del año con una mayor afluencia de bañistas a nuestra playas".

La zona costera de El Rosario registra una afluencia masiva de usuarios durante los periodos de Semana Santa y de verano (julio y agosto, sobre todo) y experimenta un incremento poblacional moderado durante los últimos años.