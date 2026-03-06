¿Conoces los dragos más emblemáticos de Tenerife? Descubre la lista de los más monumentales

El drago es posiblemente la especie de la flora endémica de Canarias más emblemática. Sus copas ramificadas, el color de su corteza gris brillante y la mística que rodea a estos árboles, ya desde los tiempos de los guanches, los convierten en un emblema de las Islas, en algo más que un mero adorno vegetal.

La caída del ejemplar centenario de San Francisco, en el municipio tinerfeño de Los Realejos, ha puesto en el candelero informativo una especie, la Dracaena draco, que crece en riscos, acantilados y laderas inaccesibles de los barrancos, entre los 30 a 800 metros de altitud.

Son plantas que según el responsable de la Unidad Orgánica de Biodiversidad del Cabildo de Tenerife, José Alberto Delgado, tienen una trascendencia que «va más allá de la biología, al formar parte de la memoria colectiva, paisajística, histórica y cultural de Canarias». De ahí que hasta una ley del Gobierno canario la consideró el símbolo natural vegetal de la isla de Tenerife.

Ya apenas quedan bosques de dragos o agrupaciones de ejemplares en el medio natural en las Islas. Su facilidad para la reproducción, además de su espectacularidad, las han convertido en una planta ornamental, aunque siguen viéndose ejemplares en rincones remotos de los barrancos, en especial en Tenerife, La Palma y Gran Canaria.

Así era el drago de San Francisco, en Los Realejos, hasta que se vino abajo el pasado miércoles. / Isidro Felipe Acosta

José Alberto Delgado realizó una lista de los dragos más monumentales de Tenerife. La hizo con la intención de que se convirtiera en un catálogo de ejemplares protegidos. No lo ha logrado todavía pues el Gobierno de Canarias traspasó esa competencia a los ayuntamientos y estos no han desarrollado listas específicas.

Hasta el miércoles por la noche eran 39 pero el desplome del drago de San Francisco ha reducido esta lista a 38. Se encuentran en ciudades, pueblos y quebradas y hay que verlos al menos una vez en la vida. Esta es la lista de los dragos monumentales de Tenerife municipio por municipio. ¿Cuáles no has visto todavía?

La Orotava (4)

- Drago del restaurante El Calderito, La Orotava. Carretera General del Norte, cerca de Cuesta de La Villa. 12 metros. 150 años.

- Drago de la Candelaria del Lomo, La Orotava. Junto a la Iglesia de La Candelaria el Lomo, Villa de Arriba. 10 metros. 135 años.

- Drago de La Dehesa, La Orotava. Paseo Dominguez Afonso, en un Terreno Particular colindante con la parte trasera del edificio de Correos. 11 metros. 150 años.

- Drago de la Mocana, La Orotava. a Mocana, Barranco San Antonio. En un terreno Particular. 8 metros. 150 años.

Drago de la Mocana, en La Orotava. / E. D.

Los Realejos (1)

- Drago de la Finca Doña Juana, Los Realejos. Por la Finca de La Torre, en la Finca de Doña Juana, Nº1, por debajo de la Carretera Los Realejos a Icod. 14 metros. Edad desconocida.

Santa Cruz de Tenerife (3)

- Drago de Benijo, Anaga, Santa Cruz de Tenerife. Pista de El Draguillo. 12 metros. 180 años.

- Drago de Pino de Oro, Santa Cruz de Tenerife. Bº Pino de Oro, subida por el Mencey hacia Ifara. C/ Doctor José Naveiras, 46. 11 metros. 135 años.

- Drago del Cura, Santa Cruz de Tenerife. Localización en la finca del cura en Taganana (Casa Parroquial). 11 metros. 250 años.

Drago Milenario de Icod de los Vinos, el más longevo de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Icod de Los Vinos (3)

- Drago Milenario, Icod de Los Vinos. Jardín del Drago, junto a la plaza de San Marcos, casco histórico. 18 metros. 700-800 años. El más emblemático y antiguo de todos los que se conservan en Tenerife.

- Drago de Buen Paso, Icod de Los Vinos. Entre la carretera Santa Cruz -Icod a su paso por el Barrio del Buen Paso y la carretera TF-222. 10 metros. 135 años.

- Drago de San Antonio, Icod de Los Vinos. En la calle del Amparo, que sube desde la plaza de la pila por encima del Dra Milenario, pegado al ambulatorio de la Seguridad Social, subiendo a la derecha. 18 metros. 225 años.

Detalle del tronco del Drago Milenario de Icod de los Vinos. / Andrés Gutiérrez

Guía de Isora (2)

- Drago de Chiguergue, Guía de Isora. Finca particular Las Ánimas, en la zona de El Meronal, Chiguergue. 10 metros. 150 años.

- Drago de Tejina, Guía de Isora. Ubicado en la ladera Suroeste del Barranco de Guaira, al lado de la Montaña de Tejina. Se accede desde la Carretera General del Sur, por la pista que va por el cauce. 8,5 metros. 180 años.

Tacoronte (4)

- Drago de Don Lucio, Tacoronte. Calle de los Perales. 7 metros. 330 años.

- Drago de San Juan, Tacoronte. Está situado en un jardín particular del barrio de San Juan, en una pequeña urbanización en la carretera que va a Tejina. 12 metros. 150 años.

- Drago del Cristo, Tacoronte. A la salida del casco urbano, en la carretera hacia Tejina. 11 metros. 200-230 años.

- Drago del Cubano, Tacoronte. En la llamada «Finca del Cubano», cerca de la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte. 10 metros. 225 años.

Drago de Don Lucio, en Tacoronte. / E. D.

El Tanque (1)

- Drago de El Espigón, El Tanque. Zona llamada subida de El Espigón en la propiedad denominada la Cerca del Drago, junto a una casa tradicional canaria. 6 metros. 135 años.

Garachico (3)

- Drago de El Genovés, Garachico. En una huerta en la parte trasera de una vivienda deshabitada en el Nº 29 de la C/ Real del Barrio del Genovés. 10 metros. 120 años.

- Drago de La Culata, Garachico. n el Barrrio de San Juan del Reparo, entre huertas a unos 2 metros del nº 1 de la calle El Lance. 10 metros. 150 años.

- Drago de La Quinta, Garachico. Entre dos tramos de la carretera TF- 1421, por encima de la Casa Quinta Roja. 7 metros. 135 años.

Drago del Seminario de La Laguna. / E. D.

La Laguna (9)

- Drago de la Ermita de San Miguel, La Laguna. Se encuentra junto a una huerta en barbecho en la Finca de San Miguel, al lado de la Ermita de San Miguel, El Boquerón, Valle Guerra. 10 metros. 220 años.

- Drago de la Finca de San Francisco del Obispado o de Aledo, La Laguna. e encuentra en Valle Guerra, en el camino de S.Francisco, en la Finca de San Francisco. 9 metros. 240 años.

- Drago de la Orden de San Vicente Ferrer, La Laguna. C/ Nava y Grimón, nº 28, dicho patio da a un lateral que se ve desde la calle. 8 metros. 135 años.

- Drago de San Bartolomé de Geneto, La Laguna. Camino de San Bartolomé de Geneto, Nº 155, en una casa canaria antigua. 9 metros. 165 años.

- Drago de Valle Tabares, La Laguna. En el márgen izquierdo de la carretera que va hacia Los Campitos. 11 metros. 300 años.

Foto antigua del drago de San Francisco, que se vino abajo este miércoles en Los Realejos. / E. D.

- Drago del Barranco del Agua de Dios, La Laguna. Al borde del barranco del Agua de Dios a su paso por Tejina, detrás del Antiguo Cine Tejina, que actualmente es un supermercado. 8 metros. 150 años.

- Drago del Barrio Nuevo o Drago de Cho Marcos Ratón, La Laguna. En el Barrio Nuevo, cerca de la rotonda de Tejina en un patio de la Calle El Drago. 10 metros. 225 años.

- Drago del Camino de Las Peras, La Laguna. En el Camino de las Peras, en la Urbanización El Drago II, cerca del barranquillo de Cha Marta. 6 metros. 130 años.

- Drago del Seminario, La Laguna. Jardín trasero del Antiguo Seminario, en el casco histórico. 5 metros. 250-300 años.

Buenavista del Norte (1)

- Drago de la Hacienda del Conde de las 7 Fuentes, Buenavista del Norte. acienda de Taco o del Conde de Las 7 Fuentes. Se entra por el Barrio de La Cuesta. 9-10 metros. 300 años.

El Sauzal (1)

- Drago de la Sierva de Dios, El Sauzal. Rural, en finca particular, Pasaje Sierva de Dios. 10 metros. 200 años.

Tegueste (2)

- Drago de Montaña de Los Dragos, Tegueste. En la Montaña de los Dragos, a la que se accede desde la carretera del Portezuelo. La calle Marqués de Celada lleva a sus inmediaciones. 8 metros. 345 años.

- Drago del Prebendado Pacheco, Tegueste. Localizado al borde de un barranco, en la antigua casa del Prebendado Pacheco, cerca de la popular Plaza de la Arañita. 12 metros. 200 años.

Puerto de la Cruz (2)

- Drago del acantilado de La Paz, Puerto de la Cruz. En la antigua C/Ciprés número 6, actual C/ Agatha Christie, en la Casa Drago del Mar, en la Urbanización La Paz. 6 metros. 165 años.

- Drago Principal Sitio Litre, Puerto de la Cruz. ardines Sitio Litre. 8 metros. 165 años.

Drago del Buen Retiro, en Güímar. / E. D.

Güímar (2)

- Drago del Buen Retiro, Güímar. En el jardín del antiguo Hotel El Buen Retiro, en el Barrio de Chacaica. 10 metros. Se desconoce la edad.

- Drago de la Raya, Güímar. Situado en la zona de La Raya, en la finca de la Familia Millán. 7 metros. 140 años.