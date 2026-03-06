Avance en la reparación del Auditorio de Tenerife: Santiago Calatrava remite el proyecto al Cabildo

El Cabildo de Tenerife iniciará las obras de reparación del Auditorio Adán Martín una vez haya estudiado el proyecto remitido por el arquitecto Santiago Calatrava, que recibió el pasado 6 de febrero, y tomará las medidas cautelares precisas para evitar daños a terceros.

En un comunicado divulgado este viernes la corporación insular asegura que el hecho de haber recibido el documento del arquitecto valenciano supone "un avance relevante" dentro del proceso de negociación desarrollado en los últimos años para resolver las incidencias detectadas en el edificio, y poder iniciar las obras necesarias para su reparación.

La recepción de este proyecto representa "un paso significativo" dentro de un procedimiento que la corporación insular "ha impulsado de forma constante con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita ejecutar las actuaciones necesarias para garantizar el correcto estado del inmueble", añade.

Mal estado de la fachada del Auditorio / María Pisaca

A su vez subraya que el Cabildo ha trabajado "intensamente" para encontrar una solución entre las partes que evite la prolongación del pleito judicial entablado, y que permita abordar cuanto antes las reparaciones necesarias.

Antecedentes

Al respecto, recuerda que los técnicos del Cabildo detectaron en 2017 desperfectos en pequeñas superficies del edificio relacionados con el revestimiento, el trencadís, así como filtraciones por humedades.

Tras la finalización del correspondiente procedimiento administrativo, el Cabildo exigió a los responsables solidarios —el arquitecto Santiago Calatrava, la UTE encargada de las obras, integrada por Acciona Construcción, S.A. y Dragados, S.A. y los directores técnicos de la obra— que procedieran a la reparación de los daños detectados.

Ante esta decisión se interpusieron diversos recursos judiciales y el juez instó a las partes en 2019 a llegar a un acuerdo que pusiera fin a la controversia.

Ello dio lugar a que en 2019 se iniciaran las negociaciones entre las partes con el objetivo de explorar una posible solución consensuada, por lo que el proceso judicial quedó suspendido mientras durasen esas negociaciones.

En el mandato 2019-2023, presidido por Pedro Martín, no se alcanzó acuerdo alguno y fue el 27 de septiembre de 2023, con Rosa Dávila como presidenta del Cabildo, cuando se reiniciaron las negociaciones y se concedió a Santiago Calatrava un nuevo plazo para la elaboración de un proyecto de reparación de edificio que, tras varias modificaciones instadas por los técnicos del Cabildo, se recibió el pasado 6 de febrero, añade la nota.

Medidas cautelares

La institución insular tomará las medidas cautelares en este excepcional edificio para evitar daños a terceros, añade el Cabildo que precisa que, una vez recibido el proyecto de Calatrava, el procedimiento continúa su curso y será el área de Arquitectura y Patrimonio del Cabildo los que estudiarán la propuesta para que las obras se inicien lo antes posible.

La institución insular insiste en que durante todo este tiempo ha mantenido una actitud activa para alcanzar una solución y no ha cesado en su empeño de avanzar en un acuerdo que permita resolver la situación.

Con la recepción del proyecto, el procedimiento continúa su curso y serán ahora los técnicos del Cabildo quienes estudien el proyecto presentado a fin de realizar los trámites legales de supervisión y aprobación técnica por los órganos de la corporación.