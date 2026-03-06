La Aemet avisa: este sábado seguirán las heladas en las cumbres de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos nubosos en Tenerife este sábado, con posibles lloviznas durante las primeras horas del día en la vertiente norte.

En el resto de zonas habrá intervalos nubosos. Por su parte, las temperaturas seguirán con pocos cambios, oscilando entre los 15 y 19 grados, pero es probable que las heladas débiles continúen en cumbres centrales.

El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste donde no se descartan rachas muy fuertes del nordeste.

Prealerta por oleaje

En cuanto al estado del mar, parece que mejora y, por ello, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado pasado la situación a prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago, a partir de las 14:00 horas de este viernes.

Además, la Aemet finalizará el aviso amarillo por fenómenos costeros a partir de las 09:00 horas del sábado.

En concreto, se espera mal estado del mar, con oleaje de mar combinada del norte que podrá alcanzar los 3-4 metros. Viento del norte o noreste de fuerza 4-5 (20-38 kilómetros por hora), arreciando hasta 7 (50-61 kilómetros por hora) en zonas expuestas.

Será significativo el mar de viento con marejada aumentando a fuerte marejada o mar gruesa. Periodo de oleaje de entre 10 y 13 segundos, con coeficiente de mareas alto durante el viernes (85) y el sábado (74).

Pleamar

Los horarios de las pleamares del fin de semana serán, según localidades: