Aarón Afonso: "Rosa Dávila se pone de perfil mientras el Auditorio se cae a pedazos"

“Rosa Dávila se pone de perfil junto a Calatrava mientras el Auditorio de Tenerife se cae a pedazos”, resume el portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo, Aarón Afonso, sobre la situación de uno de los “emblemas” de la Isla. La lluvia y el viento han empeorado todavía más el estado "pésimo" de la fachada del edificio. El factor meteorológico es el origen de la caída esta semana de más cascotes del revestimiento de la cerámica exterior, el trencadís en términos técnicos. Afonso sbraya que “se ha incumplido el enésimo plazo para que el equipo del arquitecto valenciano entregue el plan de obra de la reforma".

Desde la plaza de Los Alidios, anexa al Auditorio Adán Martín, se comprueba el mal estado del mantenimiento de la que se publicitó como ‘perla del Atlántico’. Al menos en lo que se refiere a los azulejos blancos característicos de la obra del arquitecto valenciano. Muchos se han caído y queda el hueco como imagen (mala) exterior. Las numerosas goteras han obligado al cierre de la segunda planta de la zona principal y los cubos o jardineras reconvertidas para recoger el agua forman el paisaje estos días de lluvia en los dos niveles del aparcamiento de la parte baja del inmueble.

Imagen "lamentable"

Para el Grupo Insular Socialista, esa imagen del Auditorio de Tenerife «es lamentable». Estima Aarón Afonso que «las caídas continuas del trencadís tienen que ser resueltas con la mayor celeridad». Subraya que «no puede ser que el gobierno de Rosa Dávila siga ampliando los plazos que debe cumplir el señor Calatrava para entregar el proyecto que permita llevar a cabo la rehabilitación del inmueble, una medida que viene del anterior mandato».

El portavoz del PSOE relata que «después de múltiples reuniones, tuvimos que exigir el cumplimiento de las responsabilidades de Santiago Calatrava». Este es el sentido del acuerdo adoptado en junio de 2022 para que, «en un plazo máximo improrrogable de 19 meses», entregara un proyecto para abordar la rehabilitación y reforma del Auditorio. Cumplido ese límite temporal, a finales de 2023 y principios de 2024, «el gobierno de Rosa Dávila lo amplió un año más». Ese nuevo plazo venció en noviembre de 2024 y, afirma Afonso, «a día de hoy, no hay proyecto todavía».

El director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, respondió a los socialistas en el pleno de enero que febrero estaría encaminado el proyecto tras un principio de acuerdo con el equipo del arquitecto. Dijo que estaba casi culminado tras el informe de una empresa externa y el beneplácito de los técnicos insulares del área de Arquitectura y Patrimonio. Había que decidir asimismo la dirección de obra, que también desestimó Calatrava. En medio de todo este enredo, el juzgado insta a alcanzar un acuerdo con las empresas constructoras para arreglar unos desperfectos visibes desde hace casi una década y que van a más.

Sin proyecto conocido

Pero llegó marzo y no hay proyecto conocido. El propio Pérez Frías reconoce que «por el viento se registraron algunos daños en el trencadís» y, ante esta situación, añade, «se contactó con la empresa encargada para hacer un saneamiento de la zona afectada». Sentencia que «el procedimiento sigue su curso en cuanto al proyecto y no hay novedad aún».

Aarón Afonso apunta que «llegamos a marzo y seguimos sin saber nada ni del proyecto, ni de su aprobación definitiva, ni del comienzo de las obras de rehabilitación del Auditorio». Recuerda que «se hizo una inversión pública multimillonaria» y subraya que Rosa Dávila «mira para otro lado para no ser exigente con Calatrava». Incide en «no sólo para que presente y entregue a tiempo el proyecto que está obligado a presentar», sino «para obligarle a que sufrague, evidentemente, los gastos de esa obra de rehabilitación de una infraestructura que alberga buena parte de la actividad cultural de Tenerife».

El PSOE recuerda que en 2024 les informaron de que el plazo para entregar el proyecto acababa a finales de ese año. «Ha pasado más de uno sin que esté listo ni aprobado, más allá de las reuniones que se han mantenido con el equipo de Calatrava». El consejero valora que «hemos sido muy exigentes, todo quedó encauzado en el anterior mandato y en estos tres años Rosa Dávila, vuelvo a insistir, «se pone de perfil, dándole cada vez más tiempo a Calatrava y dilatando la exigencia del cumplimiento de sus obligaciones con el proyecto y con la financiación para rehabilitar y reformar el Auditorio de Tenerife».

Barajan otras acciones

Los socialistas valorarán emprender otras acciones una vez conozcan y valoren la documentación solicitada sobre el proyecto de rehabilitación y el cronograma de actuaciones definitivo.

El Auditorio de Tenerife, inaugurado en 2003, triplicó su presupuesto inicial de 24 a 75 millones de euros mientras que el coste de la rehabilitación de los vicios estructurales invisibles ( o no tanto) se cifró hace ya cuatro años en 24 millones de euros.