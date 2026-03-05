Varios turistas se saltan la prohibición de acceso a la zona marítima de Rojas, en el norte de Tenerife

El mal tiempo que ha azotado tanto Tenerife como Canarias debido a la borrasca Regina comienza a virar hacia una mayor estabilidad. El Gobierno de Canarias ha ido desactivando las alertas y prealertas vigentes salvo la que respecta a los episodios marítimos, donde la Dirección General de Emergencias mantiene la alerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago.

Debido a esto, muchos puntos marítimos de Tenerife están cerrados al público hasta que mejore la situación marítima. Una prohibición que muchos no entienden o no quieren entender. En el norte de Tenerife, concretamente en la zona marítima de Rojas, dentro del municipio de El Sauzal, varios turistas se han saltado las cintas que prohibían el paso.

La playa de Rojas es uno de los puntos más llamativos de Tenerife, pues une en una misma estampa el mar junto a la visión del Teideen la distancia. A pesar de esto, es una zona donde el mar arrecia con mucha fuerza en situaciones como las actuales. Esta compuesta de charcos de roca volcánica, siendo parte del Paisaje Protegido de la Costa de Acentejo.

Turistas se saltan la prohibición de acceso a Rojas / Claudia Morín

En plena alerta por fenómenos costeros y con cintas que prohiben el paso a la zona marítima de Rojas, son varios los que no han respetado esta situación, poniendo en riesgo sus vidas y las de aquellos que trabajan en este tipo de emergencias cuando suceden.