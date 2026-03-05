La Fiscalía pide prisión y el pago de 116.000 euros a una banda familiar que vendía droga en Tenerife
Hay seis acusados entre los que se encuentran una madre y tres hijos
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado que se imponga una pena de seis años de cárcel y el pago de 116.000 euros a cada uno de los seis acusados, entre los que estaba una madre y tres hijos, de traficar con droga en Tenerife.
Dos de los acusados se dedicaban a la distribución de cocaína y hachís, por lo que el Grupo de Estupefacientes de la Brigada provincial de la Policía estableció dispositivos de vigilancia al identificar un punto de venta en la vivienda en la que convivían el principal acusado con su madre, también procesada.
Para la distribución de dichas sustancias se apoyaban en otros dos hermanos, uno de los cuales habitualmente adquiría estupefacientes de la casa y luego distribuía por el sur de la isla, junto con el otro.
Los restantes miembros de la banda actuaban como intermediarios, hacían grandes adquisiciones a la familia y uno de ellos asumió las labores de dirección cuando los hermanos y la madre entraron en prisión.
Intervención policial
La policía llevó a cabo diversos registros domiciliarios en la casa de los detenidos e intervino en total casi 500 gramos de cocaína, 50 gramos de MDMA, 12 de hachís y 102 de marihuana con un valor en el mercado negro de 58.500 euros.
El juicio tendrá lugar el 16 y 17 de marzo en la Audiencia Provincial tinerfeña.
