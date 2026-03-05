Ocho tinerfeños atrapados en Tailandia por el conflicto en Oriente Medio: vuelos cancelados, precios de hasta 4.000 euros y sin ayuda para volver a casa

La escalada del conflicto bélico en Oriente Medio tras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha comenzado a tener consecuencias a miles de kilómetros del frente. El cierre de espacios aéreos y la cancelación de rutas internacionales ha dejado a numerosos viajeros atrapados en distintos puntos del mundo, especialmente en Asia, uno de los principales destinos conectados con Europa a través de esa región.

Entre los afectados se encuentran ocho tinerfeños que permanecen bloqueados en Tailandia después de que sus vuelos de regreso fueran cancelados en repetidas ocasiones. En el caso de María Tomé, Borja, Guayarmina y Juan, continúan sin tener respuesta desde la embajada española en Tailandia tras el intercambio inicial de varios correos. Por el momento, se encuentran buscando rutas alternativas, con múltiples escalas, para salir con seguirdad de Tailandia.

Por su parte, Saulo de la Santacruz, Acaymo Damas, Christian Yana y Alejandro Pérez recibieron una videollamada del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. Tras varias cancelaciones en los vuelos que han contratado, desde el consistorio capitalino le trasmitieron tranquilidad y la intención de contactar tanto con la Embajada de España como con el consulado de Tailandia en suelo español.

Así se ve el radar aéreo de Oriente Medio, con los aviones rodeando la zona de conflicto / FlightRadar24

En busca de un vuelo con varias escalas

Según relata María Tomé, sanitaria de profesión, la cancelación de su vuelo de vuelta llegó por correo electrónico el pasado sábado sin más explicaciones. Desde entonces, el grupo permanece en el país asiático sin información clara sobre cuándo podrán regresar a casa. Se centran en encontrar por ellos mismos una manera segura de salir de suelo tailandés ante la falta de ayudas gubernamentales ante su situación.

Las primeras informaciones que tuvieron salían de un grupo de WhatsApp con más de una treintena de españoles en su misma situación y que encontraron por redes sociales. La falta de ayuda y comunicación institucional, según apunta María, les ha llevado a buscar una solución propia. Desde Etihad Airways, con quien tenían que viajar de vuelta a España, no se han puesto en contacto con ellos.

María Jesús, Borja, Guayarmina y Juan, cuatro tinerfeños atrapados en Tailandia por la guerra / E. D.

Desde el máximo organismo español en suelo tailandés tampoco ha habido una respuesta que les ayude: "Desde la embajada lo único que nos dieron fue un correo. Les escribí para decirles que necesitamos ayuda, que no teníamos información de ningún tipo y que había mucha gente que no podía costearse los gastos en Tailandia. Me respondieron pidiéndome el número de teléfono y nadie ha contactado conmigo".

Además de los problemas logísticos, los viajeros también han detectado situaciones preocupantes entre otros españoles atrapados en el país, como personas que no pueden asumir los gastos imprevistos o viajeros que necesitan medicamentos que no han podido conseguir en centros médicos locales.

María logró dar a conocer su situación gracias a un llamamiento por redes sociales que se viralizó de manera rápida. En él comentaba la situación que estaban viviendo en Tailandia, con el correspondiente temor a que se alargue una situación incómoda y ocasionada por la guerra.

Dos vuelos cancelados y una llamada del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Por su parte, Saulo informa que siguen "en la misma situación". Tras un viaje que tendría que haber finalizado el pasado 3 de marzo, el grupo de amigos continuan sin saber, con certeza, cuándo volverán a Tenerife. "El único avance" que han logrado en Tailandia ha sido que, en colaboración con la Embajada de España, cuentan ya con un documento que justifica su ausencia laboral durante estos días. Una medida que beneficia a tres de los integrantes del grupo, pero que deja en la misma situación al cuarto pues este es autónomo.

Fuera de las fronteras tailandesas, la mejor noticia ha sido una videollamada desde Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el fin de conocer su situación en Tailandia. Además, la intención del consistorio tinerfeño de contactar con el consulado tailandés en suelo español y con la Embajada de España en el país asiático.

Por ahora, cuentan con un billete de regreso para el 9 de marzo, pero tras numerosas ocasiones en las que la aerolínea, Etihad Airways, les ha movido la fecha, aseguran no querer dar nada por sentado. "Hemos hablado con nuestras familias, que nos informan que podría estar en conversación un alto al fuego que nos permitiría volver a la Isla" explica Santacruz.

Así, se han encontrado con otros españoles en la misma situación que ellos, con la diferencia de que afirman ser los únicos a los que les han cancelado dos vuelos: "los demás tenían billetes todavía para los días siguientes". Además, asegura que "ningún otro español ha sido reubicado por otra ruta de regreso".