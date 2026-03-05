De 601 a 30.000 euros de sanción: la Guardia Civil advierte a los tinerfeños sobre los objetos prohibidos en el aeropuerto

La Guardia Civil ha publicado un video en los perfiles oficiales de las redes sociales en el que muestra algunos de los objetos interceptados en los aeropuertos. "Estos son alguno de los objetos prohibidos que nos encontramos en los aeropuertos", afirman.

"Aunque les parezca mentira esta arma ha sido intervenido a un pasajero que iba a viajar en un vuelo", explica un agente.

Armas prohibidas en los aeropuertos

Los agentes muestran un cuchillo, estilo navaja de gran tamaño que han interceptado en un aeropuerto. A continuación, muestra otra arma que "no se puede tener y mucho menos llevar en un aeropuerto, en un vuelo", recuerdan los agentes. Además, explican que este tipo de objetos se retiran y se destruyen para evitar cualquier situación de riesgo durante el viaje. "Lo más importante es garantizar la seguridad", aseguran.

En el vídeo, continúan mostrando arman e insisten en que todas han sido sustraídas a pasajeros. La Guardia Civil muestra "tres juguetes que son armas de fuego simuladas", cuyo acceso al avión como pasajero está "totalmente prohibido". Aunque están arman no funcione pueden generar situaciones alarmantes y desencadenar el pánico entre los pasajeros.

Un tirachinas puede parecer un objeto inofensivo, en cambio, los agentes lo consideran un elemento que puede provocar graves daños, y, por lo tanto, incompatible con la seguridad requerida en un vuelo. Además, muchos pasajeros pueden llevar objetos convencionales como un refresco, pero que en su interior "pueden contener drogas, navajas u otros objetos que pueden comprometer la seguridad aérea".

Por último, la Guardia Civil advierte que está totalmente prohibido transportar en un avión bombonas de camping gas "puesto que con la presión que se ejerce puede provocar una explosión", concluye.

Sanciones

Según la Ley Ciudadana, llevar, exhibir o usar determinadas armas conlleva sanciones que oscilan entre 601 y 30.000 euros para las personas que incumplan la normativa.