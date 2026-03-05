Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Amenaza de Trump a EspañaVolcán de EnmedioTiempo en TenerifeEcotasa en el TeideDrago de Los RealejosSucesos en Tenerife
instagramlinkedin

De 601 a 30.000 euros de sanción: la Guardia Civil advierte a los tinerfeños sobre los objetos prohibidos en el aeropuerto

El objetivo de los agentes es garantizar la seguridad de los pasajeros

La Guardia Civil tras un operativo. / GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil tras un operativo. / GUARDIA CIVIL / Guardia Civil

Helena Ros

Helena Ros

La Guardia Civil ha publicado un video en los perfiles oficiales de las redes sociales en el que muestra algunos de los objetos interceptados en los aeropuertos. "Estos son alguno de los objetos prohibidos que nos encontramos en los aeropuertos", afirman.

"Aunque les parezca mentira esta arma ha sido intervenido a un pasajero que iba a viajar en un vuelo", explica un agente.

Armas prohibidas en los aeropuertos

Los agentes muestran un cuchillo, estilo navaja de gran tamaño que han interceptado en un aeropuerto. A continuación, muestra otra arma que "no se puede tener y mucho menos llevar en un aeropuerto, en un vuelo", recuerdan los agentes. Además, explican que este tipo de objetos se retiran y se destruyen para evitar cualquier situación de riesgo durante el viaje. "Lo más importante es garantizar la seguridad", aseguran.

En el vídeo, continúan mostrando arman e insisten en que todas han sido sustraídas a pasajeros. La Guardia Civil muestra "tres juguetes que son armas de fuego simuladas", cuyo acceso al avión como pasajero está "totalmente prohibido". Aunque están arman no funcione pueden generar situaciones alarmantes y desencadenar el pánico entre los pasajeros.

Un tirachinas puede parecer un objeto inofensivo, en cambio, los agentes lo consideran un elemento que puede provocar graves daños, y, por lo tanto, incompatible con la seguridad requerida en un vuelo. Además, muchos pasajeros pueden llevar objetos convencionales como un refresco, pero que en su interior "pueden contener drogas, navajas u otros objetos que pueden comprometer la seguridad aérea".

Por último, la Guardia Civil advierte que está totalmente prohibido transportar en un avión bombonas de camping gas "puesto que con la presión que se ejerce puede provocar una explosión", concluye.

Noticias relacionadas y más

Sanciones

Según la Ley Ciudadana, llevarexhibir o usar determinadas armas conlleva sanciones que oscilan entre 601 y 30.000 euros para las personas que incumplan la normativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
  2. El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
  3. La borrasca Regina coge fuerza durante la noche y deja una fuerte nevada sobre el Teide
  4. La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
  5. El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
  6. La excavación de La Carnicería equivale a un edificio de cinco pisos
  7. La Aemet avisa: las rachas de viento podrían superar este domingo los 90 km/h en Tenerife
  8. Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

La Aemet prevé fuertes vientos en el litoral de Tenerife esta tarde

La Aemet prevé fuertes vientos en el litoral de Tenerife esta tarde

De 601 a 30.000 euros de sanción: la Guardia Civil advierte a los tinerfeños sobre los objetos prohibidos en el aeropuerto

De 601 a 30.000 euros de sanción: la Guardia Civil advierte a los tinerfeños sobre los objetos prohibidos en el aeropuerto

La caída del drago de San Francisco reabre el debate sobre la fragilidad de los dragos históricos

La caída del drago de San Francisco reabre el debate sobre la fragilidad de los dragos históricos

Más de un centenar de pequeños seísmos desde la medianoche en las Cañadas del Teide

Más de un centenar de pequeños seísmos desde la medianoche en las Cañadas del Teide

El Cabildo de Tenerife reabre los accesos por carretera al Teide tras la mejora de las condiciones de la calzada

El Cabildo de Tenerife reabre los accesos por carretera al Teide tras la mejora de las condiciones de la calzada

Florencia Fernandes: "Intento inculcar a mis hijos la pasión por el trabajo en el campo"

Florencia Fernandes: "Intento inculcar a mis hijos la pasión por el trabajo en el campo"

El guachinche de Tenerife que mantiene la tradición desde hace más de cuatro décadas: comida casera y vino propio a precios económicos

El guachinche de Tenerife que mantiene la tradición desde hace más de cuatro décadas: comida casera y vino propio a precios económicos

La Aemet prevé que la lluvia y las heladas sigan afectando a Tenerife este jueves

La Aemet prevé que la lluvia y las heladas sigan afectando a Tenerife este jueves
Tracking Pixel Contents