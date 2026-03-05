El guachinche de Tenerife que mantiene la tradición desde hace más de cuatro décadas: comida casera y vino propio a precios económicos

En Tenerife, todavía se conserva la tradición de muchos guachinches tradicionales donde sirve cocina canaria tradicional y vino de cosecha propia. El Guachinche Lala (La Sastrería) es uno de esos lugares que mantiene viva la gastronomía canaria, y se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan disfrutar de comida casera, de calidad y a precios muy económicos.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos visitaron hace un tiempo el guachinche y no dudaron en compartir la experiencia con sus seguidores, con el objetivo es dar a conocer establecimientos de la isla. "¿Quieres que te lleve a un guachinche de verdad?", pregunta Joana en el vídeo.

Carta sencilla, pero con platos canarios

El local ofrece una carta sencilla, pero compuesta por platos tradicionales de las islas. Los creadores de contenido se decantaron por probar diferentes elaboraciones y prefirieron pedir medias raciones. Empezaron por el escaldón, con cebolla morada y mojo rojo y la ensaladilla, "está buena", comentan.

Las croquetas caseras fueron otro de los platos elegidos y explican que ellos siempre preguntan si son caseras y elaboradas en el propio guachinche "porque una cosa es que sean caseras y otra que las elaboren aquí". Para terminar, probaron el pollo en salmorejo que estaba "muy sabroso", además venía acompañado de papas.

Como broche final, le sirvieron timba, un postre tradicional de las islas. "Eso es lo que tienen de postre", aseguran.

Ambiente familiar

Aunque la carta es limitada, los platos reflejan la esencia de la cocina canaria. Además, el establecimiento ofrece un ambiente familiar y acogedor que invita a volver en más ocasiones. "Conservando la tradición del guachinche desde 1982", así se define el local en sus redes sociales.

El guachinche aparece recomendado por la Guía Repsol, algo que muestra la calidad que ofrecen a sus comensales. Se caracteriza por su patio interior que convierte al establecimiento en un lugar perfecto para disfrutar de una comida o cena.

Horario y ubicación

El guachinche se encuentra en la Carretera General de La Perdoma, justo detrás de la plaza, en el municipio de La Orotava. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado.

Abre de jueves a sábado de 13:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 20:00 horas, mientras que los domingos reduce su horario y solo ofrece servicio de comidas de 13:00 a 16:00 horas. Lunes, martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.