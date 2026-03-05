Otro drago de gran tamaño se desploma en Tenerife tras las lluvias, esta vez en Icod de los Vinos

Otro grado de grandes dimensiones se ha venido abajo en Tenerife este jueves 5 de marzo de 2026 tras las intensas lluvias que ha dejado la borrasca Regina. Un ejemplar de esta especie simbólica de la flora endémica canaria, de seis metros, se ha desplomado en el jardín de una vivienda particular de Icod de los Vinos, en el norte de la Isla.

Es el segundo de gran tamaño que se viene abajo en menos de 24 horas después de que este miércoles por la noche ocurriera lo mismo con el drago de San Francisco, en el vecino municipio de Los Realejos, que a diferencia del de Icod estaba protegido al estar dentro del Bien de Interés Cultural (BIC) de El Realejo Bajo.

El de Icod se ha desplomado este jueves pasadas las 17:00 horas en una vivienda particular de la calle San Antonio. Se encuentra muy cerca de otros dos ejemplares que son símbolo de Icod de los Vinos: el drago milenario y el de San Antonio.

Segundo drago que se desploma en Tenerife en 24 horas, este en Icod de Los Vinos. / E. D.

Según han confirmado fuentes de la Policía Local de Icod de los Vinos, la caída de este segundo árbol ha provocado daños en un vehículo que se encontraba en la misma casa y en un muro perimetral. No ha habido que lamentar heridos y los daños son menores.

Se trataba de un ejemplar con solo tres ramificaciones, a diferencia del que se cayó el miércoles en Los Realejos, y muy alto, de cerca de seis metros. Unidades de la Policía icodense se encuentran en la calle San Antonio evaluando las consecuencias.

Este de Icod no forma parte de la lista de 38 dragos monumentales de la isla de Tenerife. Sí están el que se desplomó en Los Realejos y los dos más emblemáticos de Icod mencionados que se encuentran en el área del que cayó en la calle San Antonio.