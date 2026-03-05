La DGT lo confirma: este informe es clave al comprar coches de segunda mano en Tenerife y evitar sorpresas

Compra un vehículo de segunda mano no es tan simple como parece. Para garantizar una compra segura y evitar imprevistos una vez adquirido el coche, la Dirección General de Tráfico (DGT) ofrece un informe oficial del vehículo en el que detalla información sobre el vehículo al comprador interesado.

"La DGT dispone de informes con la información pública de los vehículos matriculados en España. Estos informes te proporcionarán información acerca de la vigencia de la inspección técnica u otros datos técnicos, avisos de llamadas a revisión pendientes de subsanar e incluso las reparaciones y revisiones que se han llevado a cabo por los talleres adscritos a nuestro libro electrónico de mantenimiento", recuerdan.

¿Qué incluye el informe del vehículo?

El informe de la DGT incluye información fundamental para conocer el vehículo como la matrícula, el número de bastidor, la marca, el modelo, la potencia, las emisiones y el número de titulares anteriores. Sin embargo, lo más importante es la información relacionada con las cargas que pueda tener el vehículo, conocerlas antes de la compra es esencial, así el interesado puede evitar imprevistos.

Tipos de informes

La DGT ofrece diferentes tipos de informe, adaptándose a las necesidades de cada conductor:

Informe reducido : ofrece información sobre la fecha de la primera matriculación del vehículo en España y cuenta alguna incidencia que impedirían la transferencia del vehículo o su circulación, o algún aviso de alguna circunstancia del vehículo que es aconsejable revisar. Es gratuito.

: ofrece información sobre la fecha de la primera matriculación del vehículo en España y cuenta alguna incidencia que impedirían la transferencia del vehículo o su circulación, o algún aviso de alguna circunstancia del vehículo que es aconsejable revisar. Es gratuito. Informe completo: Incluye toda la información administrativa, identificación del titular, municipio donde está domiciliado el vehículo, historial de ITV, kilometraje, número de titulares, cargas…

Incluye toda la información administrativa, identificación del titular, municipio donde está domiciliado el vehículo, historial de ITV, kilometraje, número de titulares, cargas… Informe de datos técnicos: recoge la potencia del vehículo, el combustible que utiliza, capacidad máxima, ficha de ITV...

recoge la potencia del vehículo, el combustible que utiliza, capacidad máxima, ficha de ITV... Informe de cargas : información básica para que el interesado conozca si el vehículo cuenta con cargas o limitaciones.

: información básica para que el interesado conozca si el vehículo cuenta con cargas o limitaciones. Informe vehículos a mi nombre : datos de los vehículos activos con titularidad del interesado. Esta información solo la puede solicitar el titular.

: datos de los vehículos activos con titularidad del interesado. Esta información solo la puede solicitar el titular. Informe vehículos sin matricular: certifica si un vehículo aparece en el Registro de Tráfico.

Qué datos hay que revisar en el informe de un vehículo / NEOMotor

¿Cómo solicitar el informe?

Para solicitar el informe, solo necesitas seguir una serie de pasos sencillos:

Entra en la página oficial de la DGT

Accede al apartado "Informe del vehículo"

Introduce los datos del vehículo como la matrícula o en número de bastidor

Identifícate con un certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico

Realiza el pago de la tasa correspondiente

Una vez realizado el pago, podrás descargar el informe y revisar la información clave antes de realizar la compra del automóvil.