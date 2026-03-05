Más de un centenar de pequeños seísmos desde la medianoche en las Cañadas del Teide
El IGN registró un total de 114 movimientos sísmicos, entre pulsos y eventos híbridos
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado desde la pasada medianoche más de un centenar de movimientos sísmicos bajo Las Cañadas del Teide (Tenerife).
En concreto, son 114, entre pulsos y eventos híbridos, desde el primero a las 23.20 horas, y aún continúa la actividad a primera hora de este jueves, detallan a EFE fuentes del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que inciden en que no son de la misma familia de los siete enjambres sísmicos del pasado febrero.
En el visor de actividad sísmica del IGN, cuyos datos son de acceso libre, se puede constatar que la profundidad de estos terremotos oscila entre los 8 y los 14 kilómetros, y que los de mayor magnitud son dos de 1,6 mbLg, aunque, de momento, todos han sido imperceptibles para la población.
La actividad sísmica en las cercanías del Teide ha regresado así tras casi una semana de parón desde que finalizara el séptimo de los enjambres de cientos de pequeños terremotos que se registraron en esa zona en febrero, todos imperceptibles, salvo para los instrumentos.
Tal y como explicara a EFE el director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, estos últimos eventos no son enjambres sino terremotos con mayor contenido en altas frecuencias, similares a los de que de vez en cuando se registran en esa misma zona desde hace años.
Domínguez cree que la actividad sísmica de baja frecuencia del 7 al 10 de febrero pasado, que hasta entonces no se había observado con tanta duración y continuidad, respondió a una acumulación de fluidos y a una sobrepresión que desencadenó en los enjambres posteriores.
"Eso no lo hemos vuelto a ver, pero no quita para que se pueda repetir", señala el director del IGN en Canarias, quien insiste en el mensaje de que ni los enjambres ni los terremotos de las últimas horas son precursores de una erupción ni a corto ni a medio plazo, es decir, semanas o meses.
- Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
- El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
- La borrasca Regina coge fuerza durante la noche y deja una fuerte nevada sobre el Teide
- La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
- El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
- La excavación de La Carnicería equivale a un edificio de cinco pisos
- La Aemet avisa: las rachas de viento podrían superar este domingo los 90 km/h en Tenerife
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños