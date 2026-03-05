Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cabildo de Tenerife reabre los accesos por carretera al Teide tras la mejora de las condiciones de la calzada

Las vías TF-24 y TF-21 vuelven a estar operativas después de que se retiraran las placas de hielo detectadas durante la mañana

La TF-21, abierta al tráfico

La TF-21, abierta al tráfico / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha procedido a la reapertura de los accesos por carretera al Parque Nacional del Teide tras constatar la mejora de las condiciones de la calzada y finalizar las labores de inspección realizadas durante la mañana.

En concreto, las carreteras TF-24 y TF-21 han quedado nuevamente abiertas al tráfico, después de que los servicios de conservación de carreteras de la corporación insular verificaran que la circulación puede realizarse con normalidad y en condiciones de seguridad.

Ambas vías permanecieron cerradas de forma preventiva debido a la presencia de placas de hielo en distintos tramos, una situación que obligó a restringir el acceso con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los equipos de intervención.

Así amaneció el Teide tras el paso de la borrasca Regina por Tenerife

Así amaneció el Teide tras el paso de la borrasca Regina por Tenerife / ED

Una vez concluidas las actuaciones de inspección y acondicionamiento de la calzada, el Cabildo restableció la circulación en ambos accesos al parque nacional.

Desde la institución insular recuerdan la importancia de consultar el estado actualizado de las carreteras y la previsión meteorológica antes de desplazarse hacia zonas de cumbre, así como extremar la precaución ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

