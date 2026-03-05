El Cabildo de Tenerife reabre los accesos por carretera al Teide tras la mejora de las condiciones de la calzada
Las vías TF-24 y TF-21 vuelven a estar operativas después de que se retiraran las placas de hielo detectadas durante la mañana
El Cabildo de Tenerife ha procedido a la reapertura de los accesos por carretera al Parque Nacional del Teide tras constatar la mejora de las condiciones de la calzada y finalizar las labores de inspección realizadas durante la mañana.
En concreto, las carreteras TF-24 y TF-21 han quedado nuevamente abiertas al tráfico, después de que los servicios de conservación de carreteras de la corporación insular verificaran que la circulación puede realizarse con normalidad y en condiciones de seguridad.
Ambas vías permanecieron cerradas de forma preventiva debido a la presencia de placas de hielo en distintos tramos, una situación que obligó a restringir el acceso con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los equipos de intervención.
Una vez concluidas las actuaciones de inspección y acondicionamiento de la calzada, el Cabildo restableció la circulación en ambos accesos al parque nacional.
Desde la institución insular recuerdan la importancia de consultar el estado actualizado de las carreteras y la previsión meteorológica antes de desplazarse hacia zonas de cumbre, así como extremar la precaución ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.
