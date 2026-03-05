Más de setenta familias llevan dos décadas sin saneamiento en Arona: el Ayuntamiento admite que el edificio se levantó con una licencia irregular

El Gobierno municipal de Arona asegura que los problemas de aguas fecales que afectan a la Comunidad Sara tienen su origen en que la construcción del edificio en 2006 contó con una licencia de obra otorgada de forma irregular, al no estar terminada la urbanización de la zona. Las 72 familias afectadas por la frecuente inundación del garaje y zonas comunes con aguas residuales llevan años esperando la solución que les prometieron a la entrega de las llaves: la conexión a la red de saneamiento.

El Consistorio aronero sale al paso de las consultas y preocupaciones trasladadas por los vecinos de este inmueble situado en la calle Bambú, de La Camella, y explica que el edificio se encuentra dentro de una unidad de actuación urbanística. Para que el ámbito quede plenamente regularizado, "es necesario que las obras de urbanización estuvieran finalizadas y recepcionadas por el Ayuntamiento".

Una situación especial

Al no haber sido recepcionadas las obras de urbanización por el Consistorio, "las posibilidades de actuación municipal en este ámbito son actualmente muy limitadas, al tratarse de una situación de especial complejidad administrativa y urbanística", apunta el grupo de gobierno de Arona en un comunicado.

Aguas residuales en el garaje de la Comunidad Sara. | / E. D.

Contrariamente a lo expresado por los afectados, el área de Urbanismo afirma que ha atendido "en numerosas ocasiones" a las personas interesadas, tanto de forma presencial como telefónica, facilitando información sobre la situación existente y las posibles vías de actuación. Del mismo modo, "se ha mantenido contacto directo con el administrador de fincas y con el representante de la comunidad del edificio para abordar esta problemática".

El Gobierno municipal reitera su "disposición al diálogo y al trabajo conjunto con los vecinos y con las partes implicadas", con el objetivo de avanzar hacia "la mejor solución posible" dentro del marco legal y competencial vigente.

Veinte años en la misma situación

El presidente de la Comunidad Sara, Davide Cortellino, asegura que «han pasado casi veinte años y no existe ni una sola fecha confirmada de cuándo llegará un servicio tan absolutamente básico como la gestión de las aguas residuales». En reiteradas ocasiones, también reitera que las autoridades municipales «no han contactado con nosotros».

Sin embargo, en este caso, en 2003 se concedió licencia para edificar sin que dichas obras de urbanización estuvieran concluidas, lo que ha derivado en la situación actual. Se trata, además, de una circunstancia que no afecta exclusivamente a este inmueble, sino que también se da en otros puntos del municipio.

Las 72 familias que residen en la Comunidad Sara de La Camella viven «con una mezcla de desesperación, rabia y una última esperanza» después de 20 años sin conexión a la red de saneamiento y padeciendo los efectos de inundaciones de aguas residuales. Aseguran que el gobierno local de 2006 (CC, PP y CAN-CCN) se comprometió a realizarla en cinco o seis años, pero la situación persiste.