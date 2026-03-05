La Aemet prevé que la lluvia y las heladas sigan afectando a Tenerife este jueves
Las temperaturas seguirán con pocos cambios, oscilando entre los 15 y 21 grados en la isla
Con la borrasca Regina alejándose de Canarias, parece que el tiempo comienza a estabilizarse. Así, para este jueves, 5 de marzo, se espera que las precipitaciones se suavicen, aunque aún seguirán teniendo protagonismo en Tenerife, al igual que las heladas.
En concreto, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias serán débiles, si bien podrán caer de forma moderada en algunos puntos de la isla.
Las temperaturas, por su parte, seguirán con pocos cambios, mientras que los vientos soplarán de forma moderada.
Previsión de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
En el norte, nuboso en general con precipitaciones débiles, más probables en medianías, y tendiendo a cubierto por la noche cuando las precipitaciones podrían ser localmente moderadas. En el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas, principalmente en el sur por la tarde. Temperaturas máximas con pocos cambios. Mínimas sin cambios salvo ascenso de ligero a moderado en cumbres, aunque aún con probables heladas débiles. Viento moderado del nordeste con algún intervalo fuerte en el litoral este por la tarde. En zonas altas, arreciando por la tarde con intervalos de fuerte, y con baja probabilidad de rachas muy fuertes en la Cordillera Dorsal en cumbres.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 15 21
LA GOMERA
En el norte, nubosos con precipitaciones débiles en general, especialmente en medianías. En el resto, intervalos nubosos durante sin descartar alguna precipitación débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios o algún ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, arreciando por la tarde con algún intervalo fuerte en la vertiente este y sin descartar rachas muy fuertes en cumbres.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 21
LA PALMA
En el norte y este, nuboso con precipitaciones débiles, especialmente en medianías, por la noche aumentará a cubierto y las precipitaciones podrán ser localmente moderadas. Apertura de algún claro durante la tarde. En el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas, principalmente por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el interior. Viento moderado del nordeste, arreciando al final del día con algún intervalo de fuerte en el noroeste y sureste y sin descartar rachas muy fuertes en cumbres.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 14 20
EL HIERRO
En el norte, cielos nubosos con precipitaciones débiles en general, especialmente en medianías. En el resto, predominio de los intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas, principalmente por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o algún ligero ascenso. Viento moderado del nordeste. En cumbres, moderado del nordeste, con intervalos de fuerte a últimas horas en zonas altas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 16
