La Aemet prevé fuertes vientos en el litoral de Tenerife esta tarde

La jornada meteorológica de este jueves en Tenerife se mantendrá más tranquila que en los días precedentes. Así lo avisa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que indica que los cielos estarán nubosos en el norte, pero con precipitaciones, por lo general, débiles.

Sin embargo, aunque estas serán más probables en las medianías y podrían ser localmente moderadas durante la noche, nada tendrá que ver con las caídas los días precedentes por la borrasca Regina.

En el resto de la isla se esperan intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas, principalmente en el sur por la tarde.

Pocos cambios en las temperaturas

En cuanto a las temperaturas máximas, estas seguirán con pocos cambios, mientras que las mínimas podrán sufrir ascensos de ligero a moderado en cumbres, aunque aún con probables heladas débiles.

Por su parte, el viento soplará moderado del nordeste con algún intervalo fuerte en el litoral este por la tarde. En zonas altas, arreciando por la tarde con intervalos de fuerte, y con baja probabilidad de rachas muy fuertes en la cordillera dorsal y en cumbres.

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo para todo el archipiélago, la Aemet indica que en Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil y aislada.

En el norte del resto de islas, cielos nubosos con lluvias ocasionales, débiles en general que podría ser localmente moderadas por la noche, mientras que en las otras zonas estará poco nuboso con algún intervalo en el sur con baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas.

No se descarta calima ligera en las islas más orientales durante la primera mitad del día. Viento moderado del norte o nordeste y con intervalos de fuerte en cumbres por la tarde.