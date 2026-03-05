La Aemet anuncia lluvias moderadas en el norte de Tenerife este viernes

Las lluvias continuarán azotando a la isla de Tenerife este viernes, 6 de marzo. Según la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan precipitaciones moderadas, principalmente en la zona norte. Por su parte, los termómetros oscilarán entre los 15 y los 19 grados.

En cuanto al resto del archipiélago, se espera que los cielos estén nubosos a partir de mediodía en Lanzarote, Fuerteventura y el este/sur de las islas montañosas.

Las lluvias serán débiles en Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de islas, localmente moderadas de madrugada en medianías, amainando por la tarde, mientras que las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero descenso.

Jornada de lluvias en Santa Cruz de Tenerife, archivo. / María Pisaca

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

En el norte, nuboso de madrugada, con probables lluvias moderadas en la vertiente norte, en el resto de vertientes, intervalos nubosos sin descartar lluvia de carácter débil y ocasional. Desde medio día, en el norte, la lluvia tenderá a débil y menos probable y con apertura algún claros en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, algo más acusado en el caso de las máximas. Viento del nordeste, fuerte en la vertiente sureste y extremo oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 15 19

LA GOMERA

Nuboso de madrugada, con probables lluvias entre débiles y moderadas, más probables en la vertiente norte. Desde medio día, en el norte, la lluvia tenderá a ser débil y menos probable, y en la vertiente sur disminuirá a poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, fuerte en las vertientes noroeste y sureste donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 20

LA PALMA

En el norte, predominio de los cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en medianías. En el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas, principalmente por la tarde. Temperaturas máximas con pocos cambios, mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del norte de madrugada, girando a nordeste. En cumbres, flojo a moderado del norte, girando a nordeste y aumentando a moderado con intervalos de fuerte, con baja probabilidad de rachas muy fuertes en altas cumbres y dorsal.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 13 18

EL HIERRO

Nuboso de madrugada, con probables lluvias entre débiles y moderadas, más probables en la vertiente norte. Desde medio día tenderá a intervalos nubosos, y sin descartar lluvia débil en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, fuerte en las vertiente sureste y extremo oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 16