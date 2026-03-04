¿En qué zonas de Tenerife hubo problemas con la señal de RTVC por la borrasca Regina?

A primera hora de la mañana, Televisión Canaria informó a través de sus redes sociales que su señal había sufrido diversas incidencias en el norte de Tenerife, afectando especialmente a las zonas entre Izaña y Los Realejos. Los problemas fueron causados por la congelación de una torre en Izaña y la caída de varios radioenlaces debido a las fuertes ráfagas de viento, propias de la borrasca Regina, que actualmente afecta a las islas.

Estas condiciones adversas provocaron una interrupción temporal de la señal, afectando a numerosos usuarios en las áreas mencionadas. En respuesta, la empresa distribuidora de la señal movilizó a sus equipos técnicos durante la mañana para resolver la incidencia y restaurar el servicio lo antes posible. Televisión Canaria, mediante un comunicado, ha lamentado los inconvenientes causados.

Efectos de la borrasca Regina en Tenerife

La borrasca Regina ha provocado diversos problemas en Canarias, especialmente en Tenerife, donde las fuertes ráfagas de viento han causado más de 60 incidencias en la noche del martes. Entre las más destacadas se encuentran la caída de árboles, carteles y cortes en el suministro eléctrico, que han afectado a varias zonas del archipiélago.

A pesar de las condiciones adversas, se espera que el tiempo comience a mejorar a partir de la tarde de este miércoles. Los avisos meteorológicos se retirarán a las 18:00 horas y las lluvias disminuirán, quedando limitadas principalmente a las cumbres. Para el jueves, se prevén precipitaciones débiles y viento moderado, con un ligero aumento de las temperaturas.