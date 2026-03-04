¿En qué zonas de Tenerife hubo problemas con la señal de RTVC por la borrasca Regina?
Los problemas fueron causados por la congelación de una torre en Izaña y la caída de radioenlaces por el fuerte viento
A primera hora de la mañana, Televisión Canaria informó a través de sus redes sociales que su señal había sufrido diversas incidencias en el norte de Tenerife, afectando especialmente a las zonas entre Izaña y Los Realejos. Los problemas fueron causados por la congelación de una torre en Izaña y la caída de varios radioenlaces debido a las fuertes ráfagas de viento, propias de la borrasca Regina, que actualmente afecta a las islas.
Estas condiciones adversas provocaron una interrupción temporal de la señal, afectando a numerosos usuarios en las áreas mencionadas. En respuesta, la empresa distribuidora de la señal movilizó a sus equipos técnicos durante la mañana para resolver la incidencia y restaurar el servicio lo antes posible. Televisión Canaria, mediante un comunicado, ha lamentado los inconvenientes causados.
Efectos de la borrasca Regina en Tenerife
La borrasca Regina ha provocado diversos problemas en Canarias, especialmente en Tenerife, donde las fuertes ráfagas de viento han causado más de 60 incidencias en la noche del martes. Entre las más destacadas se encuentran la caída de árboles, carteles y cortes en el suministro eléctrico, que han afectado a varias zonas del archipiélago.
A pesar de las condiciones adversas, se espera que el tiempo comience a mejorar a partir de la tarde de este miércoles. Los avisos meteorológicos se retirarán a las 18:00 horas y las lluvias disminuirán, quedando limitadas principalmente a las cumbres. Para el jueves, se prevén precipitaciones débiles y viento moderado, con un ligero aumento de las temperaturas.
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
- El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
- La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
- El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
- La Aemet avisa: las rachas de viento podrían superar este domingo los 90 km/h en Tenerife
- Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas
- La excavación de La Carnicería equivale a un edificio de cinco pisos