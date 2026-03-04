Vuelven los terremotos al Teide: el IGN contabiliza una docena de seísmos en las últimas horas
En los tres primeros días del mes, se han registrado otros ocho sismos en el archipiélago
Los seísmos han vuelto a Las Cañadas del Teide tras una semana de tranquilidad. Así, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado en las últimas horas una docena de terremotos en la zona.
Estos se registraron entre las 21:45 horas de este martes y las 06:00 horas de este miércoles, los primeros del mes de marzo en el Teide, tras los siete enjambres que tuvieron lugar en febrero.
Los terremotos fueron localizados entre 8 y 14 kilómetros de profundidad, el de mayor magnitud de 1,4 mbLg, según informa EFE.
¿Son enjambres sísmicos?
El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, ha dejado claro a EFE que estos movimientos sísmicos no pueden considerarse "eventos en forma de enjambre", sino que se trata de terremotos sueltos con mayor contenido en altas frecuencias, similares a los de que de vez en cuando se registran en esa misma zona desde hace años.
Otros seísmos
Además de estos terremotos, el IGN ha registrado en los primeros tres días del mes, ocho nuevos seísmos en el archipiélago. Estos, publicados en su página web, son de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos por la población.
De ellos, tres tuvieron lugar el domingo día 1, localizados en el Atlántico y Frontera (El Hierro). Todos ellos fueron de magnitud superior a 2.
El lunes (2 de marzo), se registraron otros dos en Agaete y el Atlántico. En este caso, de 1.5 y 1.6 de magnitud respectivamente; mientras que este martes se contabilizaron otros tres. En este último caso, dos fueron registrados en el Atlántico, de magnitud 1.7, y el superior, de 2.6, en Frontera.
