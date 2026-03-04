Sergio Vargas se une al cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026
El festival refuerza su apuesta por los grandes iconos de la música latina confirmando al maestro dominicano para la jornada del 18 de julio en Santa Cruz de Tenerife
El Tenerife Cook Music Fest anuncia la incorporación de Sergio Vargas al cartel de su próxima edición. El cantante dominicano actuará el sábado 18 de julio en el escenario del recinto portuario, sumándose a la programación del último día del evento.
La elección de Sergio Vargas responde a la filosofía del festival de ofrecer una experiencia que combine la excelencia musical con el arraigo cultural. El artista regresa a Canarias tras varios años de ausencia en los escenarios de las islas, una noticia esperada por el público local que mantiene un vínculo histórico con el merengue. Su presencia en el Cook garantiza un estándar de calidad artística que define la identidad del festival en su apuesta por traer lo mejor del panorama internacional a Tenerife.
El 'Negrito de Villa', referente internacional del merengue
Originario de Villa Altagracia, Sergio Vargas inició su carrera en los 80 en agrupaciones como Los Hijos del Rey antes de consolidarse como solista. Conocido como el 'Negrito de Villa', su estilo destaca por la adaptación del merengue de orquesta y su versatilidad en la balada y el bolero. Galardonado con dos Latin Grammy en la categoría de mejor álbum de Merengue/Bachata, Vargas es una figura clave en la difusión de la cultura musical dominicana. Con éxitos como 'La ventanita', 'Dile' o 'Ni tú ni yo', su repertorio es parte fundamental del género tropical a nivel global.
Sobre la edición 2026
El Tenerife Cook Music Fest (www.cookmusicfest.es) se celebrará los días 16, 17 y 18 de julio en Santa Cruz de Tenerife, uniendo música y gastronomía para posicionar a la isla como referente cultural en el Atlántico. Toda la información y venta de entradas está disponible en la página web oficial del festival.
El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, Autoridad Portuaria, Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
- El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
- La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
- El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
- La Aemet avisa: las rachas de viento podrían superar este domingo los 90 km/h en Tenerife
- Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas
- La DGT autoriza al Cabildo de Tenerife las grúas exprés tras dos años de bloqueo