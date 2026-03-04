Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sergio Vargas se une al cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026

El festival refuerza su apuesta por los grandes iconos de la música latina confirmando al maestro dominicano para la jornada del 18 de julio en Santa Cruz de Tenerife

Sergio Vargas, durante una actuación.

Sergio Vargas, durante una actuación. / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Tenerife Cook Music Fest anuncia la incorporación de Sergio Vargas al cartel de su próxima edición. El cantante dominicano actuará el sábado 18 de julio en el escenario del recinto portuario, sumándose a la programación del último día del evento.

La elección de Sergio Vargas responde a la filosofía del festival de ofrecer una experiencia que combine la excelencia musical con el arraigo cultural. El artista regresa a Canarias tras varios años de ausencia en los escenarios de las islas, una noticia esperada por el público local que mantiene un vínculo histórico con el merengue. Su presencia en el Cook garantiza un estándar de calidad artística que define la identidad del festival en su apuesta por traer lo mejor del panorama internacional a Tenerife.

El 'Negrito de Villa', referente internacional del merengue

Originario de Villa Altagracia, Sergio Vargas inició su carrera en los 80 en agrupaciones como Los Hijos del Rey antes de consolidarse como solista. Conocido como el 'Negrito de Villa', su estilo destaca por la adaptación del merengue de orquesta y su versatilidad en la balada y el bolero. Galardonado con dos Latin Grammy en la categoría de mejor álbum de Merengue/Bachata, Vargas es una figura clave en la difusión de la cultura musical dominicana. Con éxitos como 'La ventanita', 'Dile' o 'Ni tú ni yo', su repertorio es parte fundamental del género tropical a nivel global.

Sobre la edición 2026

El Tenerife Cook Music Fest (www.cookmusicfest.es) se celebrará los días 16, 17 y 18 de julio en Santa Cruz de Tenerife, uniendo música y gastronomía para posicionar a la isla como referente cultural en el Atlántico. Toda la información y venta de entradas está disponible en la página web oficial del festival.

El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, Autoridad Portuaria, Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

