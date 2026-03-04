Santa Úrsula condena por unanimidad los ataques homófobos al concejal de Cultura
Todos los grupos políticos (AISU, PP, PSOE y VOX) mostraron su rechazo en el pleno extraordinario celebrado este miércoles ante los insultos y amenazas en redes sociales a Samuel Hernández.
El Ayuntamiento de Santa Úrsula condena por unanimidad los ataques homófobos dirigidos al concejal de Cultura, Samuel Hernández Rodríguez (AISU-CC). El edil publicó una imagen en su perfil de Facebook en la que aparecen dos comentarios agrediéndole y amenazándole verbalmente por su condición sexual.
Todos los grupos
Todos los grupos políticos del Consistorio (AISU, PP, PSOE y VOX) mostraron su rechazo en el pleno extraordinario celebrado este miércoles 4 de marzo ante los insultos y amenazas en redes sociales a Samuel Hernández. Condenan cualquier tipo de violencia verbal en el ámbito público. Destacaron que este tipo de comportamientos no tienen cabida en la política ni en la convivencia democrática y se incidió en que "la crítica a la gestión pública es legítima, pero nunca debe derivar en ataques personales".
Es el momento de visibilizar
La agrupación política AISU (Agrupación Independiente de Santa Úrsula) manifestó que "ha llegado el momento de visibilizar todo este tipo de actitudes. No todo vale y hemos normalizado estos comentarios hacia los representantes políticos. Llegados a este momento, hay que denunciarlo. No son insultos, sino amenazas por su condición sexual. Se tomarán las medidas oportunas".
La gota que colmó el vaso
Hernández Rodríguez agradeció el respaldo recibido por parte de todos los grupos y señaló que "entiendo que haya gente a la que le guste o no mi gestión, pero esto es la gota que colmó el vaso. Agradezco que dentro de este pleno todas las partes lo condenen, y que sea el paso para no dejarlo como está".
