La salud de 72 familias de La Camella en riesgo por aguas fecales

Las 72 familias que residen en la Comunidad Sara de La Camella, en Arona, viven «con una mezcla de desesperación, rabia y una última esperanza» después de 20 años sin conexión a la red de saneamiento y padeciendo los efectos de inundaciones de aguas residuales. Aseguran que el gobierno local de 2006 (CC, PP y CAN-CCN) se comprometió a realizarla en cinco o seis años, pero la situación persiste.

El presidente de la comunidad, Davide Cortellino, asegura que «han pasado casi veinte años y no existe ni una sola fecha confirmada de cuándo llegará un servicio tan absolutamente básico como la gestión de las aguas residuales». Las autoridades municipales «no han contactado con nosotros».

Los tres bloques de viviendas ubicados en la calle Bambú fueron construidos en 2006 y en la actualidad los pozos absorbentes «han llegado al límite de su capacidad». Las consecuencias «son devastadoras: casi semanalmente se producen desbordamientos en los edificios de todo el barrio». Cortellino explica que las aguas residuales «afloran en los garajes, en las zonas comunes, en las inmediaciones donde juegan nuestros hijos». Un hecho que se agrava en tiempo de lluvia intensa.

Los vecinos no hablan de incomodidad, sino de «un grave riesgo para la salud pública». En ese sentido, exponen que la exposición prolongada a aguas residuales desbordadas conlleva «enfermedades gravísimas», y citan los casos de gastroenteritis severa, hepatitis A, leptospirosis, salmonelosis, infecciones respiratorias por inhalación de gases tóxicos como el sulfuro de hidrógeno, dermatitis y otras infecciones cutáneas. «Nuestros mayores, con sistemas inmunes más vulnerables, están expuestos. Nuestros niños, que no entienden de peligros invisibles, están expuestos. Todos estamos expuestos, cada día, en el lugar que llamamos hogar», reflexiona este grupo de afectados.

Los afectados aseguran que el gobierno local de 2006 prometió la conexión en seis años y el actual no responde

Pero el riesgo «no es solo sanitario». Sostienen que esa filtración permanente de aguas residuales en las cimentaciones y estructuras de los edificios «está comprometiendo seriamente su integridad. Estamos hablando de un deterioro progresivo e irreversible que, de no atajarse, podría llevar a que más de 100 familias sean expulsadas de sus hogares por inhabitables». Davide Cortellino alerta de que ante «una tragedia anunciada a cámara lenta, el Ayuntamiento de Arona mira hacia otro lado».

El silencio es la respuesta que reciben de la Administración municipal. «Hemos intentado comunicarnos con el Ayuntamiento de Arona en múltiples ocasiones, hemos enviado escritos, hemos llamado, hemos tocado puertas», pero «la respuesta de la alcaldesa y de la oficina de Urbanismo ha sido un silencio absoluto, cómplice e indigno. Ni acuse de recibo, ni una explicación, ni un gesto de responsabilidad institucional», destaca el presidente de la comunidad. El Gobierno municipal tampoco se pronunció ayer sobre esta denuncia pública.

«No queremos esperar a que ocurra la tragedia para que alguien reaccione. No queremos titular de desgracia. Queremos que esta historia se cuente ahora, antes de que sea demasiado tarde», apunta el vecino de La Camella.

La población de la Comunidad Sara, en la calle Bambú de La Camella, recuerda que «compramos nuestras viviendas con esa promesa», que en seis años el grupo de viviendas estaría conectado a la red de saneamiento. «Formamos nuestras familias con esa promesa», pero dos décadas después y tras la gestión de seis grupos de gobierno en los que han participado casi todos los partidos políticos, la solución que requieren «es urgente».