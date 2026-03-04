Pasta carbonara por 8,50 euros en Tenerife: el restaurante que sorprende por sus precios

Encontrar un restaurante que ofrezca cocina italiana a precios económicos no es fácil. En Tenerife, más concretamente en el Valle San Lorenzo, se encuentra SB Dreams Bar Pizzería, un local que conquista a sus clientes por la calidad que ofrece en sus platos a precios ajustados.

El creador de contenido gastronómico @elsiciliano_tenerife ha visitado el establecimiento y no ha dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Hacía tiempo que no veía algo así en Tenerife. Lo primero que me llamó la atención de este restaurante fueron los precios", comenta.

Precios sorprendentes

Entre los platos que probó, destaca la pasta carbonara por 8,50 euros, un precio muy sorprendente porque "hoy en día en muchos restaurantes de Tenerife una carbonara está entre 14 y 16 euros". Según cuenta en el vídeo, se elabora con productos italianos que le aportan un sabor tradicional. "Te puedo asegurar que merece la pena probarla", asegura.

Otro de los platos que llamo su atención, fue la pizza margherita por 6 euros, con una masa clásica y crujiente "que seguramente le va a gustar a todo el mundo". También destaca la parmigiana de berenjena (8 euros) que define como un plato contundente que deja bastante lleno a los comensales que la prueban.

El restaurante está gestionado por Isabel y Humberto, quienes han conseguido ofrece platos de calidad a precios económicos. "Estos precios hace años que no los veía", afirma el creador de contenido.

Un plato que aún no está en carta

Además de sus platos del menú, el creador de contenido invita a sus seguidores a preguntar por un rollito de carne que todavía no aparece en la carta porque el restaurante lo prepara ocasionalmente. "No está en carta todavía, pero si lo pides probablemente lo tengan. A mí me gustó mucho, algo diferente y muy rico", afirma.

Horario y ubicación

SB Dreams se encuentra en la carretera TF-28, 117, en Valle San Lorenzo, justo enfrente de la estación de servicio CEPSA. Cuenta con 4,9 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de sus clientes por la relación calidad precio que ofrece el local.

Abre de martes a sábado de 17:00 a 23:00 horas, mientras que los lunes y domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.