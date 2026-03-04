Nueve ofertas compiten por desarrollar las obras del tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, informa de que nueve licitadores se presentaron a la licitación para el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife.

Se trata de una actuación estratégica para mejorar la capacidad, seguridad y fluidez del tráfico en uno de los corredores con mayor intensidad de tráfico de Canarias. El presupuesto base de licitación asciende a 66.401.344,71 euros, IGIC incluido.

Las empresas que han presentado oferta para el desarrollo de esta intervención son: Acciona; Asch Infraestructuras-Transformaciones y Servicios S.A. (TRAYSESA); Sando-El Silbo; Dragados-Señalizaciones Villar; FCC; Ferrovial Construcción S.A-ASYOTA; OHLA-Agrupación Guinovart Obras y Servicios; Sacyr-Darias-Sabina; Satocan S.A.-Vías y Construcciones.

Refuerzo estructural de la TF-5

La actuación en Guamasa supondrá un incremento significativo de la capacidad de la TF-5 en sentido Santa Cruz de Tenerife, al pasar de dos a tres carriles en este tramo, lo que permitirá absorber una mayor intensidad de tráfico y mejorar las condiciones de circulación en uno de los puntos más congestionados de la red viaria insular.

El proyecto contempla, además, la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro, así como la construcción de un nuevo enlace directo con el Aeropuerto del Norte, lo que permitirá separar los tráficos con origen y destino norte y sur. Esta nueva configuración sustituye el actual esquema de enlace único por un sistema más eficiente con accesos diferenciados.

De este modo, los vehículos procedentes del norte accederán al Aeropuerto del Norte a través del nuevo enlace aeroportuario, en lugar de continuar hasta San Lázaro como ocurre en la actualidad. Esta reorganización del tráfico permitirá que parte de los vehículos abandone antes el tramo más congestionado de la TF-5, contribuyendo de forma directa a mejorar la fluidez de la circulación.