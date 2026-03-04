Nevada “muy copiosa” en el Teide: las carreteras TF-21 y TF-24 siguen cerradas por hielo con rachas de viento de más de 100 km/h
El Cabildo de Tenerife advierte de que, si continúa nevando, no se podrá reabrir el acceso al Parque Nacional hasta el jueves
La nevada registrada en las últimas horas en el Parque Nacional del Teide ha sido “muy copiosa” y ha dejado importantes acumulaciones de nieve y placas de hielo en la calzada, lo que mantiene cerrados los accesos por carretera desde este martes.
En concreto, las vías TF-24 y TF-21 permanecen cortadas al tráfico como medida preventiva ante la acumulación de hielo durante la noche, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de la ciudadanía como de los equipos de intervención, según ha informado el Cabildo de Tenerife.
La presidenta insular, Rosa Dávila, explicó tras el Consejo de Gobierno que desde primera hora de la mañana el servicio de Carreteras trabaja con máquinas quitanieves en el Parque Nacional para intentar asegurar los accesos, después de que en la tarde-noche del martes se registraran temperaturas muy bajas en cumbres.
Además, se han producido fuertes rachas de viento en Izaña, donde se han superado los 100 kilómetros por hora.
Dávila advirtió de que, si continúa la nevada, no se podrá reabrir el acceso al Parque Nacional hasta el jueves, ya que “hay bastante nieve” acumulada en la zona.
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
- El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
- La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
- El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
- La Aemet avisa: las rachas de viento podrían superar este domingo los 90 km/h en Tenerife
- Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas
- La DGT autoriza al Cabildo de Tenerife las grúas exprés tras dos años de bloqueo