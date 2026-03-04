Nevada “muy copiosa” en el Teide: las carreteras TF-21 y TF-24 siguen cerradas por hielo con rachas de viento de más de 100 km/h

La nevada registrada en las últimas horas en el Parque Nacional del Teide ha sido “muy copiosa” y ha dejado importantes acumulaciones de nieve y placas de hielo en la calzada, lo que mantiene cerrados los accesos por carretera desde este martes.

En concreto, las vías TF-24 y TF-21 permanecen cortadas al tráfico como medida preventiva ante la acumulación de hielo durante la noche, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de la ciudadanía como de los equipos de intervención, según ha informado el Cabildo de Tenerife.

Así amaneció el Teide tras el paso de la borrasca Regina por Tenerife / ED

La presidenta insular, Rosa Dávila, explicó tras el Consejo de Gobierno que desde primera hora de la mañana el servicio de Carreteras trabaja con máquinas quitanieves en el Parque Nacional para intentar asegurar los accesos, después de que en la tarde-noche del martes se registraran temperaturas muy bajas en cumbres.

Además, se han producido fuertes rachas de viento en Izaña, donde se han superado los 100 kilómetros por hora.

Dávila advirtió de que, si continúa la nevada, no se podrá reabrir el acceso al Parque Nacional hasta el jueves, ya que “hay bastante nieve” acumulada en la zona.