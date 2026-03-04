Tenerife forma a alumnos de seis países en la gestión de residuos

Alumnos procedentes de seis países europeos conocieron, en el Complejo Ambiental de Tenerife, la gestión de los residuos que se generan en la Isla y las diferencias respecto al tratamiento en territorios continentales, especialmente el referido al manejo de los plásticos. La iniciativa estuvo liderada por el IES Manuel Martín González, de Guía de Isora, que hizo las veces de anfitrión con estudiantes y docentes de Macedonia del Norte, Rumanía, Letonia, Portugal y Turquía, así como de España.

Formar a un alumnado experto en concienciación medioambiental capaz de analizar, divulgar y actuar frente a uno de los grandes retos de estos tiempos, las decisiones personales y el efecto global de las mismas en el medio ambiente es el objetivo.

Esta experiencia formativa en el Complejo Ambiental de la mano de la UTE Nivaria, con el apoyo del Cabildo, es una pieza clave dentro del proyecto Erasmus+K220, del cual el IES Manuel Martín González es el único centro educativo seleccionado en Canarias. A través de estas visitas técnicas, se busca que los jóvenes comprendan el impacto de las decisiones personales en el ciclo global de los residuos y el valor de la economía circular para el futuro del planeta.

Así lo expuso el director insular de Residuos, Alejandro Molowny, quien resaltó el interés del alumnado en «conocer el modelo de gestión de residuos en un territorio insular como el nuestro, con diferencias respecto a los continentales». Interés que se centró, de forma especial, en conocer «cómo se gestionan los tipos de plástico una vez recuperados de los contenedores amarillos distribuidos por toda la Isla».

La jornada jornada de formación y concienciación incluyó el conocimiento de la Planta de Clasificación de Envases, en el Complejo Ambiental de Tenerife.

Los alumnos del concierto nacional y los de Guía de Isora desarrollaron actividades como la propuesta de voluntariado ambiental de recogida de plásticos en Playa de San Juan, experiencia directa para conocer de primera mano el impacto de los residuos en los ecosistemas marinos. La formación se completó con visitas a instalaciones y centros de referencia, como la Planta Integral de Residuos Sólidos de Tenerife –para comprender los procesos de gestión y tratamiento de residuos–, y a la Facultad de Química de la Universidad de La Laguna. Allí, el catedrático Javier Hernández Borges impartió una charla sobre los plásticos y sus efectos en el medio ambiente.

Como cierre, los participantes transformaron parte del plástico generado durante la semana en llaveros reutilizables, fomentando así la economía circular y la reflexión sobre hábitos de consumo.