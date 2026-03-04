La Guardia Civil y la DGT avisan: 200 euros y pérdida de 6 puntos por esta distracción al volante que cometen muchos conductores tinerfeños

El uso de teléfono móvil, junto al exceso de velocidad, el consumo de alcohol y drogas y no llevar el cinturón de seguridad, siguen siendo una de las infracciones más cometidas por los conductores y más sancionadas por los agentes de tráfico.

El Ministerio del Interior junto a la Dirección General de Tráfico (DGT) han lanzado en sus redes sociales un vídeo recordando a los conductores el peligro de distraerse con el teléfono móvil durante un desplazamiento. "Un solo segundo mirando la pantalla… es conducir a ciegas", afirman.

El artículo 18 del Reglamento General de Circulación recoge que "se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares".

Los conductores canarios multados por el uso del móvil al volante

Según los datos publicados por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en Canarias las multas por utilizar el teléfono móvil o conducir con auriculares aumentaron en 2024. A largo del año, 9.302 conductores fueron sorprendidos por usar el teléfono móvil, frente a los 8.428 de 2023. Además, 903 conductores fueron interceptados por los agentes de tráfico por usar auriculares en los desplazamientos, frente a los 859 del año anterior, lo que supone un incremento del 5,12%.

Sanciones

Los conductores que utilizan el teléfono móvil durante la circulación son sancionados con 200 euros y la pérdida de 6 puntos de carné de conducir. En el caso de utilizar auriculares, las multas son multa de 200 euros y la retirada de 3 puntos. Estos dispositivos electrónicos suponen un grave riesgo para la seguridad vial y aumentan la siniestralidad en las carreteras.

La DGT insiste en que "mientras se conduce, usar un móvil sin manos libres, leer o enviar mensajes o utilizar auriculares (aunque solo sea uno) es motivo de sanción. También el uso manual de navegadores u otros dispositivos electrónicos. Conducir sujetando el móvil con la mano se castiga con la retirada de 6 puntos".

¿Dónde se debe llevar el teléfono durante un desplazamiento?

La DGT prohíbe llevar el móvil en la mano aunque esté bloqueado, tampoco colocarlos en las piernas, en el cuenta kilómetros o en el salpicadero, ya que es una tentación e incita a los conductores manipular la pantalla durante el desplazamiento. Lo correcto es introducirlo en la guantera junto a la baliza V16 o en un bolso o mochila, ya que ahí guardado el conductor no podrá acceder a él con facilidad y, por lo tanto, no hará uso del dispositivo durante la conducción.

Un conductor mirando el teléfono. / Shutterstock

No es la única causa de distracción

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil recuerda que manipular el teléfono durante unos segundos no es la única causa de distracciones al volante, también lo son:

Ajustar el GPS en marcha

Buscar algo en la guantera

Comer o beber

Discutir

Mirar el móvil aunque esté en un soporte

"Conducir exige el 100% de tu atención. Cuando conduzcas hazlo sin distracciones", concluye.