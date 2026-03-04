La ecotasa reduce de 38.200 a 10.893 las visitas al Teide en su primer mes de vigencia

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha afirmado que en el primer mes de funcionamiento de la ecotasa y del sistema de control de aforo en el Parque Nacional del Teide se ha reducido la presión sobre este espacio, al pasar de 38.200 visitas entre el 19 de diciembre y el 19 de enero a 10.893 del 19 de enero al 19 de febrero.

Estos datos se recogen después de un comienzo de año en el que el mal tiempo ha sido protagonista en la Isla, llegando a cerrarse en varias ocasiones los accesos al Parque Nacional del Teide por las inclemencias meteorológicas en forma de nieve o viento. Circunstancias que han influido de manera directa en este descenso de visitantes desde que se inició el cobro de la ecotasa.

Dávila ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno insular que el sistema de reservas para acceder a los senderos de Telesforo Bravo y Montaña Blanca "se ha consolidado como una herramienta eficaz para el control del aforo", y ha detallado que el 94,3% de los visitantes han sido no residentes.

Recaudación de más de 70.000 euros

Según los datos aportados, un 4% de los usuarios, para un total de 432 personas, fueron residentes en Tenerife, mientras que del resto de Canarias accedieron 124 personas y 63 plazas fueron ocupadas por guías acreditados del Parque Nacional.

La presidenta insular ha indicado además que en este primer mes "hemos podido recaudar algo más de 70.000 euros", unos recursos con carácter finalista destinados al cuidado, conservación y protección del Parque Nacional del Teide.

Dávila ha defendido que la medida "protege la identidad del tinerfeño y los senderos más frágiles desde el punto de vista medioambiental".

Vigilancia del Parque Nacional del Teide

Sobre la vigilancia del Parque Nacional del Teide, ha asegurado que desde el Cabildo la seguridad se la han tomado "con mucho rigor y seriedad" y ha anunciado un refuerzo de los efectivos para proteger "nuestro espacio más simbólico".

Dávila ha explicado que se ha reforzado la seguridad en los accesos al Parque Nacional del Teide, así como en miradores y senderos, con el objetivo de preservar el entorno natural y garantizar la protección de los visitantes.

La presidenta insular ha detallado que a final de mes se pasará de dos agentes de Medio Ambiente a 13 adscritos al Parque Nacional y que se incorporarán 16 guardas rurales que se encargarán de la seguridad del espacio protegido y de actuar con eficacia ante situaciones que puedan poner en peligro el entorno.

"Estamos incrementando la seguridad de forma determinante en el Parque Nacional del Teide", ha subrayado Dávila.