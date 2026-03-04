La ecotasa rebaja la presión en el Teide con la ayuda de la nieve y la lluvia

La aplicación de la ecotasa rebaja un 26,4% la presión en la cumbre del Teide al reducirse el número de visitantes pasando de los 38.200 registrados del 19 de diciembre al 18 de enero a los 10.893 contabilizados entre el 19 de enero al 19 de febrero. Coincide, además, con un periodo de lluvia y nieve. Este primer mes de aplicación de la medida se salda con la recaudación de 70.096 euros que serán destinados directamente a la protección, cuidado, seguridad y conservación del parque nacional.

Este primer balance del área de Medio Natural del Cabildo de Tenerife un mes después de la implantación de la ecotasa en La Rambleta y Telesforo Bravo, en los que el 94,3% de los usuarios no eran residentes en Canarias, arroja una reducción significativa de la presión sobre los dos senderos de mayor afluencia del Parque Nacional del Teide tras la implantación del sistema de tarifas para el acceso regulado a las rutas de ascenso al pico, medida que refuerza la conservación del espacio natural y promueve un uso responsable del entorno.

Según el informe técnico presentado este miércoles en el Consejo de Gobierno insular, la implantación de la tarifa desde el pasado 19 de enero ha permitido ordenar la demanda en dos de los itinerarios más solicitados del parque. La medida, alineada con los criterios de sostenibilidad y protección ambiental, persigue reducir la masificación, mejorar la experiencia de los visitantes y garantizar la preservación de los valores naturales del espacio protegido.

Factor climatológico

A todo esto hay que unir el factor climatológico, que en el tiempo transcurrido del año ha obligado al cierre de los accesos al parque nacional en varias ocasiones debido a la presencia de nieve y a los periodos prolongados de lluvia.

Desde la activación del sistema tarifario, la reserva previa se consolida como herramienta clave para gestionar los flujos de visitantes en zonas de especial sensibilidad por su condición de frágil equilibrio. Los datos de ocupación evidencian que el sendero Telesforo Bravo presenta una alta demanda, registrando prácticamente la totalidad de plazas sin disponibilidad en horario de teleférico para quienes no acceden con guía, lo que demuestra la efectividad del sistema de control de aforo.

En contraste, el sendero Montaña Blanca-La Rambleta mantiene una disponibilidad media superior a las 40 plazas diarias en la franja horaria de pago, lo que refleja una redistribución más equilibrada de los visitantes y una menor presión concentrada en los tramos más frágiles del parque nacional.

Por procedencia de usuarios, durante el primer mes de implantación de la ecotasa para ambos senderos, los residentes en Tenerife fueron 432 (3’96%), los senderistas del resto de Canarias sumaron 124 (1’12%), mientras que los no residentes de las Islas fueron 10.274 (94’31%). Del total de plazas, 63 fueron usadas por guías.

Aceptación del sistema digital

El informe también refleja una elevada aceptación del sistema digital de reservas. A fecha de 12 de febrero pasado, la plataforma contaba con 187.914 usuarios registrados, de los cuales 3.912 se incorporaron en la última semana analizada. Además, se registraron 24.214 conectados en ese mismo periodo, lo que evidencia el creciente interés por acceder al parque de forma planificada y responsable.

En cuanto a la aplicación móvil, las descargas superan las 75.000 en dispositivos Android y las 47.000 en iOS, consolidando el canal digital como herramienta principal para la gestión del acceso ordenado al parque nacional.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, subraya que “los datos confirman que la ecotasa está funcionando". Resalta que "logramos reducir de forma drástica la presión sobre los senderos de mayor sensibilidad del Parque Nacional del Teide, pasando de más de 38.000 accesos a poco más de 10.800 en apenas un mes". Esto significa, subraya, "menos erosión, más seguridad y más protección para el mayor símbolo de identidad de todos los tinerfeños”.

Asimismo, la presidenta recuerda que “los más de 70.000 euros que se recaudaron en este primer mes se destinan íntegramente a la protección, mantenimiento y vigilancia del parque". Concluye: "Cada euro vuelve al Teide en forma de más conservación, más seguridad y mejores infraestructuras sostenibles”.