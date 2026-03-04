Cuatro jóvenes de Tenerife, atrapados en Tailandia por el conflicto de Oriente Medio, exigen una solución ante la cancelación de sus vuelos

Un grupo de cuatro chicos de Tenerife se unen a más de treinta españoles sin rumbo por la situación de Oriente Medio. La guerra comenzada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha dificultado el flujo aéreo en este punto clave entre Europa y Asia, lo que ha supuesto la cancelación de vuelos sin ningún pronóstico de mejora.

Similar a la circunstancia de la canaria María Tomé, Saulo de la Santacruz y sus amigos: Acaymo Damas, Christian Yana y Alejandro Pérez, vecinos todos de Santa Cruz de Tenerife, se encuentran atrapados en Tailandia sin ninguna solución que les permita volver a casa a corto plazo. Tras una estancia que comenzó el día 16 de febrero y que debió acabar el 3 de marzo, la sorpresa llegó cuando "llegamos al aeropuerto, ya con el check-in hecho, y nos dijeron que no podíamos viajar" afirma.

Una noche durmiendo en el aeropuerto

Jóvenes canarios varados en Tailandia / El Día

"No nos están dando ninguna solución para volver a casa, nos ponen el vuelo un día para el otro y nos hacen lo mismo, lo cancelan hasta media hora antes" explica Saulo, y añade como él y sus amigos han tenido que hacerse responsable de todos los gastos a la espera de una alternativa por parte de la embajada española o de Etihad Airways, la aerolínea responsable.

Así, tras pasar una noche en el aeropuerto, la falta de alojamiento y de comida han aumentado la incertidumbre después de varios días "sin saber cuándo podremos volver a Tenerife".

"No nos están dando ninguna solución para volver a casa"

4.000 euros por pasaje y 50 horas de viaje

"Nos quieren cobrar por cambiarnos el vuelo o casi que nos obligan a que pidamos el reembolso, que es una cantidad irrisoria porque los vuelos que están saliendo de aquí cuestan 4.000 euros o más" asegura, además de que, de poder permitirse pagarlo, este sería un viaje de más de cincuenta horas. "Nosotros somos cuatro pibes currantes, no somos millonarios" añade.

De esta manera, con la información de que su vuelo saldría el 6 de marzo, reservaron dos noche de hotel, ignorando que más adelante tendrían que reservar tres noches más tras el cambio de salida al 9 de marzo.

Según Saulo, la respuesta de Etihad Airways ante toda esta situación ha sido, y se mantiene: "no pueden hacer nada".

"Nosotros somos cuatro pibes currantes, no somos millonarios"

Una embajada que no ofrece soluciones

Por parte de la embajada española la respuesta es la misma: "nos dice es que ellos no pueden hacer nada, que no nos pueden ayudar" subraya Saulo.

Asimismo, indaga en que la justificación que da la institución para tomar esta postura es que "la prioridad, ahora mismo, es la repatriación de los españoles en Abu Dhabi y los Emiratos Árabes".

Nervios e incertidumbre

El seguro de viajes que habían contratado para su estancia de quince días ya venció, lo que plantea la pregunta en el grupo de sin contratar otro. El problema, asegura, es que "no sabemos si contratar un día más, dos días más, o una semana".

Así, Saulo afirma que los nervios en el grupo "aumentan" y la posibilidad de volver a casa es cada vez más incierta.