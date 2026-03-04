La Comunidad Sara denunciará si el Ayuntamiento de Arona no les ayuda

Los restos orgánicos e inorgánicos de las aguas negras de la Comunidad Sara, en el barrio de La Camella (Arona), se quedan incrustados en las paredes y en los bordes de las tapas de las alcantarillas. Son esas manchas blancas. Los vecinos pagan 2.000 euros cada vez que vacían el pozo absorbente al que van las aguas residuales de los tres bloques en los que residen unas 200 personas. El desborde de las aguas fecales ocurre cada dos semanas y el problema está en la falta de alcantarillado en este núcleo del municipio aronero. El edificio se construyó en 2006 sin conexión a la red de saneamiento y con la garantía de un pozo absorbente útil durante cinco años, junto a la promesa institucional de la construcción del alcantarillado. Ya pasaron 20 años y todo sigue igual.

Dos fosas sépticas y un pozo de absorción

El presidente de la comunidad, Davide Cortellino, explica que el garaje del edificio Sara cuenta con dos fosas sépticas en los laterales y un pozo de absorción en el centro que ya agotaron su ciclo de vida útil. "El foso principal tiene paredes de material volcánico. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, la grasa de los residuos orgánicos e inorgánicos tapan los poros de la pared, colapsa y se desborda", justifica.

La última gran inundación negra en el garaje del edificio Sara se registró el pasado domingo 1 de marzo. En las imágenes que muestra Cortellino se perciben charcos de grandes dimensiones por toda la estancia, tuberías completamente saturadas y restos de todo tipo de materia. La parte más afectada se encuentra en una esquina del fondo donde el ambiente es aún más húmedo. Con las lluvias, la situación empeora y los derrames de agua fecal son más asiduos.

Un garaje como Venecia

Según la información recabada por Cortellino, "la vida útil de un pozo volcánico llega a ocho años, como máximo. Llevamos 20 vertiendo aquí". Recuerda que el pasado diciembre, con las dos últimas borrascas que afectaron al sur de la Isla, "el garaje parecía Venecia", compara.

Silencio absoluto

La postura del Ayuntamiento de Arona es de silencio absoluto. Así lo refleja el representante de los vecinos del edificio Sara. El presidente de la Comunidad Sara no tiene constancia de que el concejal Urbanismo, Javier Baute, se vaya a reunir con los afectados próximamente, "tal y como se dice en algunos medios". Al contrario, afirma que desde el Consistorio no se han puesto en contacto con él. "En diciembre me presenté en el Ayuntamiento, hablé con Baute y también le planteé un problema de alumbrado público. Me dijo que todo tenía fácil solución. Pasaron dos meses y gracias a insistir conseguí volver a hablar con él. Me dijo que la calle no estaba recepcionada", explica. Se muestra sorprendido, ya que "pagamos los vados, el IBI, la basura y todos los impuestos reglamentarios". Tampoco se explica cómo pudieron construir el edificio sin red de alcantarillado.

Problema ambiental

Va más allá y se pronuncia seguro de que el problema que sufre su comunidad es algo habitual en el resto de edificios de la zona alta de Arona. "Hay más inmuebles que deben estar pasando por algo parecido a lo nuestro. Paseo por Cabo Blanco y cuando veo los garajes, también están inundados", expone. Por esto, piensa que se trata de un problema ambiental, "porque todo se está vertiendo al subsuelo, con lo que eso conlleva".

Casi 100.000 euros en 20 años

De entre las 72 familias que viven actualmente en el edificio Sara, una reside allí desde su entrega. Cortellino es presidente de la comunidad desde hace dos años, aproximadamente, y compró su vivienda a finales de 2023. "No sabía de la existencia de este problema. Si lo llego a conocer, me pienso 40 veces comprar aquí", declara ante un auténtico quebradero de cabeza habitacional. Al llegar a la Presidencia, tomó medidas de gestión para aliviar la problemática como la instalación de sifones o la limpieza en profundidad del garaje, pero en poco tiempo se dio cuenta de que no era suficiente y muy caro para la comunidad. Calcula que en 20 años, los vecinos invirtieron en torno a 98.000 euros en solventar un problema que no generaron.

Vía judicial

Si el Ayuntamiento de Arona no le da una solución a corto plazo al vertido constante de aguas fecales en este grupo de viviendas, señala que la Comunidad Sara acudirá a la vía judicial. "No se pueden permitir construcciones sin una red de alcantarillado. Sé que cuando se construyó el edificio no gobernaba el PP, pero ellos sabían que no existía red de saneamiento y debieron trabajar en esto al llegar al gobierno", razona Davide Cortellino. Todos los vecinos tienen miedo de las consecuencias que la situación pueda tener en el edificio a largo plazo.