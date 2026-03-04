Cambio de hora en marzo de 2026: cuándo se adelanta el reloj en Canarias

El primer cambio de hora de 2026 ya tiene fecha oficial. En la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo, España adoptará el horario de verano, un ajuste que implicará adelantar el reloj una hora y que se mantendrá durante siete meses.

La medida está recogida en el calendario publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que fija cada año los cambios estacionales en coordinación con el resto de países de la Unión Europea.

¿Cuándo se cambia la hora en marzo de 2026?

El cambio se producirá en la madrugada del 28 al 29 de marzo de 2026.

En Canarias , a la 01:00 será la 02:00 .

, a la . En la Península y Baleares, a las 02:00 horas serán las 03:00.

En la práctica, esa noche tendrá una hora menos, ya que el reloj se adelanta 60 minutos. A partir de ese momento comenzará oficialmente el denominado “periodo de hora de verano”.

Este horario permanecerá vigente hasta el domingo 25 de octubre de 2026, fecha en la que se volverá al horario de invierno y el reloj se volverá a retrasar una hora.

Por qué se cambia la hora

El cambio horario se realiza dos veces al año con el objetivo de aprovechar mejor la luz natural y adaptar la actividad diaria a las horas de mayor iluminación solar.

La idea se asocia históricamente a propuestas como la del científico y diplomático estadounidense Benjamin Franklin, que en el siglo XVIII planteó la posibilidad de ajustar los horarios para ahorrar energía. Aunque aquella propuesta no se implantó entonces, la medida se generalizó décadas más tarde y actualmente sigue vigente en alrededor de 70 países.