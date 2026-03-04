Cae el histórico drago de San Francisco en Los Realejos
No se han registrado daños personales
Uno de los emblemáticos dragos de Los Realejos, ubicado cerca del cementerio de San Francisco, en el Realejo Bajo, se desplomó la tarde del miércoles sobre varios vehículos estacionados.
Aunque se desconocen las causas del incidente, los efectos de la borrasca Regina, con fuertes lluvias y vientos que afectan principalmente el norte de Tenerife, podrían haber sido la causa principal, habiéndose registrado 130 mm de precipitación en la zona durante los últimos 7 días.
Afortunadamente, no se han registrado daños personales.
Habrá ampliación.
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
- El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
- La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
- El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
- La Aemet avisa: las rachas de viento podrían superar este domingo los 90 km/h en Tenerife
- Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas
- La excavación de La Carnicería equivale a un edificio de cinco pisos