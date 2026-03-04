Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cae el histórico drago de San Francisco en Los Realejos

No se han registrado daños personales

Estado del drago tras el incidente.

Estado del drago tras el incidente. / ED

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Uno de los emblemáticos dragos de Los Realejos, ubicado cerca del cementerio de San Francisco, en el Realejo Bajo, se desplomó la tarde del miércoles sobre varios vehículos estacionados.

Aunque se desconocen las causas del incidente, los efectos de la borrasca Regina, con fuertes lluvias y vientos que afectan principalmente el norte de Tenerife, podrían haber sido la causa principal, habiéndose registrado 130 mm de precipitación en la zona durante los últimos 7 días.

Foto histórica del drago.

Foto histórica del drago. / ED

Afortunadamente, no se han registrado daños personales.

Habrá ampliación.

