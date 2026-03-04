El Cabildo de Tenerife incentiva la recogida de pinocha contra los incendios forestales

El Cabildo de Tenerife apuesta por recuperar la práctica tradicional de recoger la pinocha del monte de la Isla como eje principal en la lucha contra los incendios forestales. Insiste el área de Medio Natural en que la retirada no está prohibida para los vecinos, en contra de la creencia general, aunque requiere de una autorización previa. La otra vía del aprovechamiento va dirigida a las empresas que usan este recurso vegetal como materia prima agrícola. Es el sentido de la subasta organizada para el próximo día 24 en el Pabellón Santiago Martín con lotes procedentes de pinares públicos de Vilaflor, Arico e Icod de los Vinos.

La regeneración de la pinocha está incluida como línea de acción dentro del Plan Bianual de Aprovechamientos Forestales 2026-2027. La actividad se concibe como una ayuda a la conservación y restauración de las masas vegetales, al uso responsable de los recursos naturales y, sobre todo, a la prevención de incendios.

Pinocha en montes públicos

La recogida de pinocha en los montes públicos de Tenerife forma parte de los aprovechamientos vecinales tradicionales y no está prohibida. Se trata de una actividad regulada que autorizan los ayuntamientos, como titulares de los montes, mediante un procedimiento sencillo, una comunicación, gratuito y con duración de uno o dos años dependiendo del municipio.

Las autorizaciones se conceden exclusivamente en las zonas previamente delimitadas para garantizar un uso ordenado y evitar interferencias entre usuarios, respetando así una práctica históricamente vinculada a los usos agrarios y ganaderos de la Isla, realizada, además, mediante métodos tradicionales y compatible con la conservación del medio natural.

En el caso de las fincas privadas con pinar, los propietarios pueden recoger la pinocha mediante una declaración responsable, que les habilita para hacerlo en su propiedad. No obstante, no está permitida la recogida en determinadas zonas afectadas por el gran incendio forestal de 2023, especialmente en la dorsal y en parte del Valle de La Orotava, donde la pinocha cumple una función esencial en la protección del suelo frente a la erosión y en la regeneración del ecosistema. El aprovechamiento ordenado de este recurso demuestra que es posible proteger el patrimonio natural e impulsar una gestión sostenible y la prevención de incendios.

Pinocha en la carretera en el municipio de El Rosario, en una imagen de archivo / María Pisaca

En paralelo al aprovechamiento vecinal, el Cabildo subasta cada año la pinocha de los montes de titularidad propia que se utiliza de forma ancestral para camas de animales u otros usos agrícolas.

La subasta está incluida en el Plan Bianual 2026-2027. Este documento establece las cantidades permitidas, el sistema de adjudicación, los precios de licitación, los métodos de extracción y las zonas concretas de actuación.

Subasta en el Santiago Martín

En esta ocasión, la subasta tendrá lugar el próximo martes 24, a las 11:00 horas, en el Salón de actos del Pabellón Santiago Martín, La Hamburguesa, sede del área insular de Medio Ambiente. Este presta apoyo técnico a los ayuntamientos de Arico e Icod de los Vinos para la correcta tramitación de los aprovechamientos autorizados en sus municipios.

El Lote 1 corresponde a pinocha del Monte Paredes de Galindo, en Vilaflor, de titularidad insular con un valor de licitación de 300 euros. El Lote 2 aglutina la pinocha de Contador y Cumbre, en Arico, con 645 euros de precio de salida. Por útimo, el Lote 3 corresponde al aprovechamiento en Monte Pinar (Icod de los Vinos) con un valor de tasación de 900 euros.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, explica que “este Plan Bianual de Aprovechamientos Forestales es un paso más en la gestión responsable y ordenada de nuestros recursos naturales". También "refuerza el compromiso con la conservación de nuestros montes", apoyando, además,"la colaboración entre las instituciones, como se refleja en las subastas en los municipios de Arico e Icod de los Vinos”.

Dávila destaca que “la gestión sostenible de la pinocha, en consonancia con las prácticas tradicionales de la Isla, es compatible con la protección de nuestro medio ambiente". Esta actividad, subraya, "no solo contribuye a la restauración forestal, sino que también genera empleo y refuerza el sentido de pertenencia de la población local con su entorno”.

“En un contexto tan desafiante como el de los incendios forestales", valora la presidenta, "las prácticas de aprovechamiento ordenado y la recogida controlada de la pinocha son fundamentales para la regeneración del ecosistema y la protección del suelo frente a la erosión”. Rosa Dávila recuerda que el Cabildo trabaja para garantizar que la actividad sea respetuosa con el medio natural y no interfiera en las zonas afectadas por el incendio de 2023.

La pinocha, constituida por las hojas secas del pino, es un recurso tradicional en Tenerife, tradicionalmente recogido por los pinocheros para camas de animales o uso agrícola. Este oficio, en peligro de extinción, pervive en zonas como la comarca de Acentejo, el Valle de La Orotava y El Rosario, enfrentando retos como la disminución de profesionales y la necesidad de regular su recogida para evitar incendios.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que en septiembre de 2023, cuando el gran incendio forestal casi comenzaba, el Cabildo de Tenerife alcanzó un acuerdo con los pinocheros afectados por el fuego para redistribuir los aprovechamientos.