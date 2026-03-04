El Cabildo destinará más de 1,5 millones a mejorar el saneamiento de Mesa del Mar, en Tacoronte

El Cabildo de Tenerife aprobó este miércoles, durante la celebración del Consejo de Gobierno de esta semana, el proyecto de la red de alcantarillado de Mesa del Mar, en el municipio de Tacoronte.

La consejera de Cooperación Municipal, Sonia Hernández, indicó que este proyecto cuenta con un presupuesto de 1.572.960 euros y un plazo de ejecución de 16 meses, a partir de la formalización del acta de comprobación de replanteo.

Sobre esta cuestión, Hernández puso de relieve que "uno de los objetivos prioritarios del área, marcado por el vicepresidente Lope Afonso, es trabajar en optimizar la gestión integral del agua para que Tenerife llegue al objetivo de vertido cero", a lo que agregó que "para nosotros es fundamental insistir en impulsar proyectos que permitan el desarrollo sostenible de la isla, desde todos los puntos de vista: social, económico, y como en este caso, ambiental".

Acondicionamiento de la zona costera de Tacoronte

La actuación principal de estos trabajos en concreto consiste en la prolongación del colector existente en la calle Guillermo Graham Hernández, donde está la EBAR Karim, hasta la parte baja del núcleo de Mesa del Mar, donde conectará con la red diseñada dentro del proyecto denominado ‘Acondicionamiento del borde costero de Tacoronte y frente del casco urbano del Pris'.

El colector principal bajará a lo largo de la calle Mesa del Mar, que en algunos tramos es muy estrecha, por lo que podría ser incompatible la obra y el tráfico de vehículos, de modo que se prevén trabajos nocturnos, con el objetivo de causar las menores molestias posibles.

A lo largo de todo el trazado se ejecutarán las terciarias y acometidas domiciliarias, así como la reposición de todo aquel servicio que pudiera verse afectado por las obras (abastecimiento, baja y media tensión, telefonía y telecomunicaciones).

Una vez colocado los colectores, se rellenará la zanja según la sección tipo y se aplicará la capa de mezcla asfáltica intermedia hasta la rasante, para posteriormente fresarse y reponerse toda la sección completa de la vía. La reposición de bordillos y aceras será puntual, únicamente aquello que sea dañado por las obras.