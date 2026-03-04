Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tinerfeños atrapados en TailandiaVolcán de EnmedioBorrasca ReginaAgresiones a sanitariosSánchez exige el cese de los ataques en IránDrogas en Tenerife
instagramlinkedin

La bronca política mantiene la división en el Cabildo de Tenerife ante el 8M

La oposición socislusta no acudirá este viernes a la lectura del Manifiesto del Día de la Mujer por no incluir una censura contra la ultraderecha

Marián Franquet, consejera del PSOE en el Cabildo de Tenerife

Marián Franquet, consejera del PSOE en el Cabildo de Tenerife / Carsten W. Lauritsen

José Domingo Méndez

Santa Cruz de Tenerife

La bronca política mantiene la división en el Cabildo de Tenerife respecto a la celebración y el sentido del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. La oposición socialista (11 de los 31 consejeros) no acudirá a la lectura del manifiesto de este viernes porque «ese texto es la moción de CC y PP –que forman el gobierno– y ya la rechazamos en el pleno». La clave está en la presencia de Vox como Grupo Mixto desde el inicio del actual mandato (2023-2027).

La bronca política eclipsa, y no es la primera vez, un posible acuerdo institucional en esta conmemoración anual. La socialista Marián Franquet presentó y luego retiró la moción original al pleno de febrero en la que especificaba como punto único «el freno a la ultraderecha». Luego, Franquet se bajó del barco de CC y PP por «no poner pie en la pared frente a Vox» y no incluir esa mención específica contra la ultraderecha.

Desacuerdo

El año pasado se llegó al acuerdo entre CC, PSOE y PP con Vox al margen. Este ya no es posible, tal y como ocurrió el último 25N (Día de lucha frente a la violencia contra las mujeres) donde, a diferencia de los anteriores (2023 y 2024), tampoco hubo acuerdo con el PSOE. Los socialistas aclaran que «el consenso se rompe cuando PP y CC meten a Vox en los gobiernos municipales de Arona y Granadilla». Inciden en que «tanto Lope Afonso (PP), vicepresidente insular, como la presidenta, Rosa Dávila (CC), son dirigentes insulares de sus partidos». Marián Franquet concluye que «tenemos la primera mujer presidenta del Cabildo y por primera vez se rompe el acuerdo institucional en el 8M».

Vox, por su parte, se quedó solo durante el pleno de febrero en su propuesta de «rechazo institucional»a «la regularización masiva de inmigrantes irregulares». Incluía también la prohibición en las instalaciones del Cabildo de Tenerife del uso de prendas como el burka y el niqab. Fue rechazada por todos los grupos en medio de un intenso y bronco debate.

Noticias relacionadas

Los dos consejeros insulares de Vox, Ana Salazar y Naím Yánez, clarificaron su posición en un comunicado posterior a la sesión plenaria. «Seguiremos defendiendo como única alternativa, en todas las instituciones», subrayaron, para defender «una política migratoria ordenada, legal y responsable, que garantice cohesión social, respeto a la ley y protección de los servicios públicos».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
  3. El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
  4. La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
  5. El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
  6. La Aemet avisa: las rachas de viento podrían superar este domingo los 90 km/h en Tenerife
  7. Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas
  8. La excavación de La Carnicería equivale a un edificio de cinco pisos

Cae el histórico drago de San Francisco en Los Realejos

Cae el histórico drago de San Francisco en Los Realejos

La ecotasa rebaja la presión en el Teide con la ayuda de la nieve y la lluvia

La ecotasa rebaja la presión en el Teide con la ayuda de la nieve y la lluvia

Una campaña permite 'el regreso a casa' de hijos de socios del Real Club Náutico de Tenerife

Una campaña permite 'el regreso a casa' de hijos de socios del Real Club Náutico de Tenerife

La bronca política mantiene la división en el Cabildo de Tenerife ante el 8M

La bronca política mantiene la división en el Cabildo de Tenerife ante el 8M

Nueve ofertas compiten por desarrollar las obras del tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte

Nueve ofertas compiten por desarrollar las obras del tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte

La banda que asaltó decenas de casas en el norte de Tenerife fue vigilada antes de caer

La banda que asaltó decenas de casas en el norte de Tenerife fue vigilada antes de caer

Denuncia una agresión sexual en el sur de Tenerife pero admite no «recordar nada»

Denuncia una agresión sexual en el sur de Tenerife pero admite no «recordar nada»

¿En qué zonas de Tenerife hubo problemas con la señal de RTVC por la borrasca Regina?

¿En qué zonas de Tenerife hubo problemas con la señal de RTVC por la borrasca Regina?
Tracking Pixel Contents