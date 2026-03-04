La bronca política mantiene la división en el Cabildo de Tenerife ante el 8M

La bronca política mantiene la división en el Cabildo de Tenerife respecto a la celebración y el sentido del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. La oposición socialista (11 de los 31 consejeros) no acudirá a la lectura del manifiesto de este viernes porque «ese texto es la moción de CC y PP –que forman el gobierno– y ya la rechazamos en el pleno». La clave está en la presencia de Vox como Grupo Mixto desde el inicio del actual mandato (2023-2027).

La bronca política eclipsa, y no es la primera vez, un posible acuerdo institucional en esta conmemoración anual. La socialista Marián Franquet presentó y luego retiró la moción original al pleno de febrero en la que especificaba como punto único «el freno a la ultraderecha». Luego, Franquet se bajó del barco de CC y PP por «no poner pie en la pared frente a Vox» y no incluir esa mención específica contra la ultraderecha.

Desacuerdo

El año pasado se llegó al acuerdo entre CC, PSOE y PP con Vox al margen. Este ya no es posible, tal y como ocurrió el último 25N (Día de lucha frente a la violencia contra las mujeres) donde, a diferencia de los anteriores (2023 y 2024), tampoco hubo acuerdo con el PSOE. Los socialistas aclaran que «el consenso se rompe cuando PP y CC meten a Vox en los gobiernos municipales de Arona y Granadilla». Inciden en que «tanto Lope Afonso (PP), vicepresidente insular, como la presidenta, Rosa Dávila (CC), son dirigentes insulares de sus partidos». Marián Franquet concluye que «tenemos la primera mujer presidenta del Cabildo y por primera vez se rompe el acuerdo institucional en el 8M».

Vox, por su parte, se quedó solo durante el pleno de febrero en su propuesta de «rechazo institucional»a «la regularización masiva de inmigrantes irregulares». Incluía también la prohibición en las instalaciones del Cabildo de Tenerife del uso de prendas como el burka y el niqab. Fue rechazada por todos los grupos en medio de un intenso y bronco debate.

Los dos consejeros insulares de Vox, Ana Salazar y Naím Yánez, clarificaron su posición en un comunicado posterior a la sesión plenaria. «Seguiremos defendiendo como única alternativa, en todas las instituciones», subrayaron, para defender «una política migratoria ordenada, legal y responsable, que garantice cohesión social, respeto a la ley y protección de los servicios públicos».