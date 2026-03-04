Borrasca Regina en Tenerife: todo lo que debes saber sobre este fenómeno atmosférico

Tenerife inició la semana con el protagonismo de Regina, la nueva borrasca de alto impacto que comenzó a dejar fuertes lluvias, vientos y oleaje desde el lunes.

Las características de esta borrasca obligaron a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar los avisos por vientos, llegando a alcanzar los 90 km/h y fuerte oleaje.

Una inestabilidad meteorológica que ha afectado a todo el archipiélago, con avisos y alertas en todas las islas.

¿Qué es una borrasca de alto impacto?

Las borrascas han sido especialmente persistentes en Canarias durante este invierno. Emilia o Claudia son nombres que nos acompañaron durante los últimos meses de 2025 y que marcaron la inestabilidad al final de año, mientras que Francis, y ahora Regina, nos han acompañado en este 2026. Pero, ¿sabemos realmente qué es y cómo se forma una borrasca del alto impacto?

Así amaneció el Teide tras el paso de la borrasca Regina por Tenerife / ED

Según la Aemet, "una borrasca o depresión es un tipo de ciclón que transcurre por latitudes medias, entre 30 y 60º. Son sistemas de bajas presiones donde el viento gira en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte. Asociados a las borrascas se suelen producir vientos fuertes o muy fuertes, que serán más intensos cuanto menor sea el mínimo de presión en el centro de la baja".

¿Por qué reciben nombre las borrascas?

En España, el 'nombramiento' de las borrascas se comenzó a utilizar en 2017. El objetivo era sencillo: mejorar la comunicación y que fuese más efectiva ante un episodio adverso.

Las borrascas que reciben nombre son las que puedan producir un gran impacto en bienes y personas.

Nombres de borrascas y danas. / Aemet

Para esta temporada, aún quedan cuatro nombres que no han sido utilizados y que darán protagonismo a las futuras borrascas: Samuel, Therese, Vitor y Wilma.

La borrasca Regina en Canarias

Como hemos comentado, la borrasca Regina ha sido la protagonista de los primeros días de marzo en Canarias.

A los chubascos generalizados, las fuertes rachas de viento y las grandes olas, se ha unido la nieve, que ha dejado un bonito manto blanco en el Teide. Pero también un cúmulo de incidencias en todo el archipiélago. Solo durante la última tarde-noche se han registrado más de 60 incidencias en las islas, que abarcan desde caídas de árboles o carteles hasta cortes en el suministro eléctrico.

Un árbol cede ante las inclemencias meteorológicas en Tenerife / Andrés Gutiérrez

Fin de los avisos

A pesar de estas circunstancias, la previsión indica que el tiempo comenzará a mejorar durante la tarde de este miércoles. De hecho, a partir de las 18:00 horas ya no quedarán avisos activos en las islas.

Así, este miércoles se espera en la isla precipitaciones persistentes, entre débiles y moderadas, y que en cumbres caerán en forma de nieve por encima de los 2.000 metros.

El viento soplará fuerte del noroeste con rachas muy fuertes durante la madrugada en la dorsal noroeste, zonas altas del noreste, fachada sureste del área metropolitana, y especialmente en altas cumbres y Cordillera Dorsal donde podrían alcanzar los 100 km/h.

Ya para el jueves, se prevé que haya precipitaciones débiles, más probables en medianías, y tendiendo a cubierto por la noche cuando las precipitaciones podrían ser localmente moderadas, además de viento moderado del nordeste con algún intervalo fuerte en el litoral este por la tarde.

¿Hasta cuándo durará la borrasca Regina?

Según la previsión de la Aemet, la borrasca se irá de las islas este miércoles, cuando se empezará a dar un ligero aumento de las temperaturas, aunque las lluvias débiles y ocasionales continuarán algunos días más.

Pero este tiempo adverso toca ya también la Península, donde seguirá unos días más. La previsión para el jueves indica chubascos más intensos y persistentes afecten a la fachada mediterránea, con mayor probabilidad en áreas del sur de Valencia, Bajo Ebro y este de Cataluña, ocasionalmente acompañados de tormenta. En el resto de la mitad nororiental peninsular y Baleares serán en general de carácter moderado, aunque no se descarta que localmente puedan ser fuertes y con tormenta.

Así, aunque es probable que los chubascos continúen los siguientes días, se espera que vaya perdiendo intensidad en el área mediterránea a partir del domingo 8.