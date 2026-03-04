La borrasca Regina coge fuerza durante la noche y deja una fuerte nevada sobre el Teide

La borrasca Regina se ha hecho notar durante la noche en las zonas más altas de Tenerife. Si a nivel del mar y en las medianías el viento y la lluvia fueron los principales protagonistas, en el Teide la nieve no paró de hacer su magia y cubrir de un manto blanco los puntos más altos del Parque Nacional.

Pese a la estampa tan bonita que muestra el punto más alto de España, los accesos al mismo se mantienen cerrados ya que se trabaja sobre el terreno para adecuar las pistas forestales y las vías de servicio. Informaba la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en redes sociales sobre la presencia de placas de hielo en la carretera.

La nevada en la zona de Izaña ha llegado a causar problemas en la señal de la Televisión Canaria, que tuvo incidencias en el norte de Tenerife entre el citado lugar y Los Realejos. Esto debido a la congelación de una torre y la caída de algún radio enlace por el viento procedente de la borrasca Regina.

Así amaneció el Teide tras el paso de la borrasca Regina por Tenerife / ED

Prealerta en toda Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualizó durante esta mañana la situación de prealerta por viento, pasando a tener vigencia en todo el Archipiélago.

Las previsiones apuntan a que el viento girará a norte y disminuirá su intensidad en todas las Islas. A pesar de esto, existe todavía alguna probabilidad de que las rachas de viento lleguen hasta los 90 kilómetros por hora en cumbres y en las vertientes este y oeste de Tenerife, Gran Canaria y La Gomera.