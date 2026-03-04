La Aemet finaliza este miércoles los avisos por viento y oleaje

La situación meteorológica continuará complicada durante la mañana de este miércoles en Tenerife y el resto del archipiélago. Así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos amarillos por vientos y fenómenos costeros en todo el archipiélago, una situación que que alcanza el nivel naranja en las islas orientales.

Pero, desde la tarde, y al mediodía en El Hierro, esta situación mejora, por lo que quedarán desactivados todos los avisos. En concreto, en Tenerife será a partir de las 17:00 horas cuando los avisos dejen de estar en vigor. Hasta ese momento, se esperan rachas máximas de 80 km/h. que afectarán, principalmente, a las zonas altas del NE y fachada sureste del área metropolitana, y especialmente en la cordillera dorsal y cumbres centrales, donde podrán superarse los 90 km/h en la tarde-noche.

En cuanto al mar, habrá viento del Norte o Noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). Mar combinada del Norte o Noroeste de 4 a 5 metros.

Previsión del tiempo

En concreto, la Aemet indica que en Tenerife los cielos estarán nubosos en el norte. En el resto de zonas, poco nuboso con algunos intervalos durante la tarde.

En el norte se esperan precipitaciones persistentes, entre débiles y moderadas, que durante la mañana podrán ser en forma de chubascos. En el resto de zonas no se descartan precipitaciones débiles, ocasionales y aisladas, y que en cumbres sean en forma de nieve por encima de los 2000 metros durante la primera mitad del día.

Las temperaturas máximas estarán en ligero ascenso en zonas bajas y moderado en medianías y cumbres, siendo notable en cumbres centrales. Temperaturas mínimas sin apenas cambios con heladas entre débiles y moderadas en el Teide.

Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes durante la madrugada en la dorsal noroeste, zonas altas del noreste, fachada sureste del área metropolitana, y especialmente en altas cumbres y Cordillera Dorsal donde podrían alcanzar los 100 km/h. Tras el mediodía gira a norte y disminuye a moderado.