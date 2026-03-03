La Policía Local de Icod de los Vinos denuncia abandono e inseguridad

La Policía Local de Icod de los Vinos denuncia el abandono por parte del Ayuntamiento y advierte del "grave riesgo para la seguridad ciudadana del municipio". En un comunicado, el sindicato CSIF asegura que el colectivo sufre "un desamparo prolongado e inadmisible que afecta directamente a la seguridad" de la Ciudad del Drago. Además de la escasez de efectivos –un tercio de lo que requiere el índice de población–, alude a "falta de uniformidad adecuada, ausencia de formación continua, escasez de medios materiales y el deterioro de las dependencias municipales", así como de un deficitario parque móvil.

Se personaron en el pleno

Una docena de agentes se personaron en el último pleno para hacer pública "la situación límite que atraviesa el cuerpo y exigir soluciones". La asistencia "no fue un gesto simbólico, sino una llamada de atención firme y pública". El sindicato CSIF afirma que el gobierno local, que forman Alternativa Icodense y PSOE, no ha contactado con ellos. Por ello, anuncian que solicitarán su intervención en la próxima sesión plenaria al objeto de reivindicar "medidas inmediatas para reforzar la plantilla, renovar los medios materiales y garantizar unas condiciones laborales dignas, acordes a la responsabilidad que asumen diariamente".

Demanda urgente

La renovación del parque móvil es una de sus demandas urgentes. La representación de los trabajadores exponen que se encuentra en un "estado alarmante". En la actualidad, la Policía Local de Icod de los Vinos "trabaja con dos vehículos de segunda mano retirados de otro cuerpo policial, uno de ellos con más de 115.000 kilómetros y el otro, con el motor ya sustituido". Estos se completan con "otros dos vehículos que formaban parte del cuerpo y que presentan signos evidentes de deterioro". A ello suman las motocicletas, con unidades "con más de 20 años de antigüedad, igualmente con un notable desgaste y algunas sin reunir las mínimas condiciones de seguridad necesarias para el servicio operativo". Los agentes advierten de que esta situación pone en riesgo su integridad física y la de los vecinos de Icod de los Vinos.

Fuga de efectivos

Además, están preocupados por "una fuga de efectivos". Enumeran que "en los últimos dos años han abandonado el cuerpo seis policías y otros nueve buscan activamente una salida profesional debido a las actuales condiciones laborales y económicas". La plantilla actual "representa apenas un tercio del ratio recomendado para un municipio de aproximadamente 25.000 habitantes", sostienen.

Servicio nocturno inestable

Para el sindicato CSIF la consecuencia directa de la falta de personal es la imposibilidad de garantizar el servicio nocturno de forma estable. "En algunas intervenciones, los agentes deben actuar en condiciones que comprometen seriamente su seguridad, al no contar con los efectivos mínimos necesarios", añaden. "Esta situación no solo deteriora las condiciones laborales de los agentes, sino que debilita de forma evidente la capacidad operativa de la Policía Local".

El Gobierno local no se pronunció sobre esta demanda.